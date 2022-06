Weather Update: लू की चपेट में कई राज्य, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानें कब होगी बारिश

IMD weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले चार से पांच दिनों में आसमान साफ ​​रहने की भविष्यवाणी की है. दिल्ली एक बार फिर लू की चपेट में है. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तपती गर्मी से अगले कई दिनों तक कोई राहत नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर लू की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले सात दिनों के पूर्वानुमान में कहा गया है कि दिल्ली में अगले चार दिनों तक तेज हवाओं के साथ आसमान साफ ​​रहने की संभावना है. नजफगढ़ के मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं, राजस्थान के गंगानगर में उच्चतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा के हिसार में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने शनिवार को अपने बुलेटिन में बताया कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है. मौसम कार्यालय ने कहा कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है.

मौसम कार्यालय ने रविवार को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर लू की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार के लिए, मौसम विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन के दौरान 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. आईएमडी ने कहा कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

- राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर 4 और 5 जून को लू चलेगी.

- विदर्भ, झारखंड, आंतरिक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में 4 से 6 जून तक लू चल सकती है.

- दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 4 से 8 जून तक लू की स्थिति रहेगी.

- 7 जून से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है.

- अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तीव्र वर्षा की भविष्यवाणी.

अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री अधिक होने पर हीटवेव घोषित की जाती है. आईएमडी के अनुसार यदि सामान्य तापमान 6.4 डिग्री से अधिक है, तो एक गंभीर हीटवेव घोषित की जाती है. यदि अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो भीषण लू की घोषणा की जाती है.

i) Increase in rainfall activity likely over South Peninsular India from 07th June.

ii) Intense spell of rainfall over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during next 5 days. pic.twitter.com/UFLgM7b6sF

