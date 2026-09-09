आसमान में एक्टिव हुआ बड़ा 'दैत्य', 21 राज्यों में मौसम बरपाएगा कहर; आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

सितंबर के दूसरे हफ्ते में मानसूनी गतिविधियां फिर से एक्टिव हो गई हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक नया अलर्ट जारी किया. आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार, बुधवार (09 सितंबर) को देश के 21 से अधिक राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है.
दरअसल, विभाग के हालिया बुलेटिन में बताया गया कि अगले 20 घंटे में यूपी, बिहार, असम, मेघालय समेत 21 से अधिक राज्यों में बारिश होगी. वहीं, कुछ राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी और बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. पिछले कुछ समय से बन रहे ऐसे मौसम सिस्टम के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है...
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. पिछले कुछ समय से दिल्ली में तापमान में कमी है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है. पिछले हफ्ते हुई बारिश में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. आज दिल्ली के लिए कोई खास चेतावनी नहीं है. दिन के दौरान घने बादल देखे जा सकते हैं और धूप की तीव्रता कम रहने की संभावना है.
यूपी के अधिकांश जिलों में मौसम का शानदार रूप देखने को मिल रहा है. दिन में धूप खिली रह रही है, लेकिन रात में तापमान में कमी देखने को मिल रही है. वहीं, यूपी के ऊपर बना निम्न दबाव कमजोर पड़ गया है, बावजूद इसके मौसमी सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है. चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी यूपी के साथ बिहार के कुछ हिस्सों में सक्रिय है. ऐसे में राज्य के पूर्वी इलाके में आने वाले समय में बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है.
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज यानी 9 सितंबर को बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान हवाएं भी चलेंगी और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. हालांकि, असली चुनौती अगले दिन यानी 10 सितंबर को है. मौसम विभाग ने बताया कि इन तीनों राज्यों के पहाड़ी हिस्सों में गुरुवार को बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है. उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है.
मौसम की सबसे अधिक सक्रियता 9 सितंबर को बिहार में देखने को मिलेगी. यूपी के पूर्वी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बिहार के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है. यही कारण है कि आईएमडी की ओर से राज्य के अलग-अलग स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
वहीं, राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही झारखंड की बात करें, तो राज्य में आज मानसूनी असर अच्छा देखने को मिल सकता है. राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.
दक्षिण भारत के कई राज्यों में आज मौसम का अलग मिजाज देखने को मिल सकता है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, विभाग ने कहा कि तटीय इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है. उधर, केरलम, माहे में गर्म और उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है. मौसम के बदलते स्वभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने समुद्र से सटे इलाकों में चेतावनी जारी की है.