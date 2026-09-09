आसमान में एक्टिव हुआ बड़ा 'दैत्य', 21 राज्यों में मौसम बरपाएगा कहर; आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

दरअसल, विभाग के हालिया बुलेटिन में बताया गया कि अगले 20 घंटे में यूपी, बिहार, असम, मेघालय समेत 21 से अधिक राज्यों में बारिश होगी. वहीं, कुछ राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी और बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. पिछले कुछ समय से बन रहे ऐसे मौसम सिस्टम के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है...