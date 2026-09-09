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आसमान में एक्टिव हुआ बड़ा 'दैत्य', 21 राज्यों में मौसम बरपाएगा कहर; आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में आज बारिश नहीं होगी. मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, 20 से अधिक राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें यूपी-बिहार समेत कई राज्य शामिल हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:43 AM IST
आसमान में एक्टिव हुआ बड़ा 'दैत्य', 21 राज्यों में मौसम बरपाएगा कहर; आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: यूपी के पूर्वी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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