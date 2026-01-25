Advertisement
trendingNow13086266
Hindi Newsदेशकड़ाके की सर्दी और चारों तरफ बर्फ... 24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट

कड़ाके की सर्दी और चारों तरफ बर्फ... 24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट

देश के विभिन्न इलाकों में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है. IMD ने बताया कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के कारण तापमान में कमी देखने को मिलेगी. वहीं, सोमवार को दिल्ली एनसीआर में धुंध देखने को मिल सकती है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कड़ाके की सर्दी और चारों तरफ बर्फ... 24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट

Weather Update: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके मनाली में इस सप्ताहांत में पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला. शुक्रवार से ही इस हिल स्टेशन पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया, इस बीच भारी बर्फबारी के कारण पूरा इलाका काफी खूबसूरत दिखा. हालांकि इस दौरान पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. भारी भीड़ के कारण कई यात्री मनाली शहर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं. 

बर्फ से ढके रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. इस बीच वाहनों में बैठे कुछ लोगों ने दावा किया है कि वह 24 घंटे से अधिक समय तक यातायात जाम में फंसे रहे. उधर, मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक दो दिनों तक मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा. 

बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें 

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे समय बाद मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबार से पर्यटक खुश थे. हालांकि, लगातार बर्फबारी के कारण और मौसम बदलने के कारण तापमान में कमी आई है. दिल्ली एनसआर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से लोगों ने इस हफ्ते मनाली की ओर रुख किया, लेकिन उन्हें होटलों में वेटिंग और सड़कों पर भारी जाम का सामना करना पड़ा. भारी बर्फबारी ने मनाली में जनजीवन ठप्प कर दिया है, जिससे सैकड़ों पर्यटक कड़ाके की ठंड में फंसे हुए हैं. सड़कें दो फीट से अधिक बर्फ में ढकी हुई हैं. एक पर्यटक ने बताया कि हम पूरी रात कार में फंसे रहे. हमारे साथ बच्चे भी हैं; हम बहुत मुश्किल में हैं. यहां शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

पहाड़ पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठिठुरन 

उत्तर भारत से ठंड की विदाई शुरू होने जा रही थी, इस बीच मौसम ने करवट ली और फिर से ठिठुरन की वापसी हो गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है. मौसम का ये रुख अगले एक से दो दिनों तक देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने बताया कि देश के कुछ हिस्सों में 26 जनवरी को बारिश हो सकती है. 

आईएमडी का ताजा अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि 26 जनवरी को मौसम के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है. एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से होकर गुजरना शुरू कर देगा. इसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इससे तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है. हालांकि, 28 जनवरी के बाद मौसम में गर्मी आएगी और ठंड की विदाई होगी. 

26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम? 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. वहीं, IMD के अनुमान है कि एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम धुंध छाई रह सकती है. हालांकि, अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. 

यह भी पढ़ें: 77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?

यूपी के मौसम का हाल 

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यूपी के 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, पूर्वी यूपी के अधिकांश इलाकों में सुबह कोहरा देखने को मिल सकता है. हालांकि, दोपहर में धूप खिलने से राहत मिलने की संभावना है. 

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम? 

दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है. विभाग ने बताया कि केरल और माहे में छिटपुट रूप से हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस कारण मछुआरों को समुद्री तट से दूर रहने की सलाह दी गई है. 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, MNS को भी दिया भाव; BMC में बढ़ीं BJP की मुश्किलें

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

weather updateIMD Alert

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस