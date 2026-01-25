कड़ाके की सर्दी और चारों तरफ बर्फ... 24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट

Weather Update: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके मनाली में इस सप्ताहांत में पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला. शुक्रवार से ही इस हिल स्टेशन पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया, इस बीच भारी बर्फबारी के कारण पूरा इलाका काफी खूबसूरत दिखा. हालांकि इस दौरान पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. भारी भीड़ के कारण कई यात्री मनाली शहर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं.

बर्फ से ढके रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. इस बीच वाहनों में बैठे कुछ लोगों ने दावा किया है कि वह 24 घंटे से अधिक समय तक यातायात जाम में फंसे रहे. उधर, मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक दो दिनों तक मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा.

बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें

लंबे समय बाद मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबार से पर्यटक खुश थे. हालांकि, लगातार बर्फबारी के कारण और मौसम बदलने के कारण तापमान में कमी आई है. दिल्ली एनसआर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से लोगों ने इस हफ्ते मनाली की ओर रुख किया, लेकिन उन्हें होटलों में वेटिंग और सड़कों पर भारी जाम का सामना करना पड़ा. भारी बर्फबारी ने मनाली में जनजीवन ठप्प कर दिया है, जिससे सैकड़ों पर्यटक कड़ाके की ठंड में फंसे हुए हैं. सड़कें दो फीट से अधिक बर्फ में ढकी हुई हैं. एक पर्यटक ने बताया कि हम पूरी रात कार में फंसे रहे. हमारे साथ बच्चे भी हैं; हम बहुत मुश्किल में हैं. यहां शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पहाड़ पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठिठुरन

उत्तर भारत से ठंड की विदाई शुरू होने जा रही थी, इस बीच मौसम ने करवट ली और फिर से ठिठुरन की वापसी हो गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है. मौसम का ये रुख अगले एक से दो दिनों तक देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने बताया कि देश के कुछ हिस्सों में 26 जनवरी को बारिश हो सकती है.

आईएमडी का ताजा अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि 26 जनवरी को मौसम के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है. एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से होकर गुजरना शुरू कर देगा. इसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इससे तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है. हालांकि, 28 जनवरी के बाद मौसम में गर्मी आएगी और ठंड की विदाई होगी.

26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. वहीं, IMD के अनुमान है कि एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम धुंध छाई रह सकती है. हालांकि, अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

यूपी के मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यूपी के 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, पूर्वी यूपी के अधिकांश इलाकों में सुबह कोहरा देखने को मिल सकता है. हालांकि, दोपहर में धूप खिलने से राहत मिलने की संभावना है.

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम?

दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है. विभाग ने बताया कि केरल और माहे में छिटपुट रूप से हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस कारण मछुआरों को समुद्री तट से दूर रहने की सलाह दी गई है.

