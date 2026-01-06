देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- आने वाले 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम

IMD Alert Cold Wave Increase: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 जनवरी, 2026 को सुबह के समय उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में लगातार घने कोहरे और कई राज्यों में ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया है. कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से न्यूनतम तापमान और भी गिर सकता है. इसलिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और झारखंड के कुछ इलाकों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. हाल ही में घने कोहरे की घटनाओं, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य मीटर तक गिर गई थी. इन राज्यों में लगातार शीतलहर और कोहरे की वजह से यातायात बाधित रहेगा.

6 जनवरी मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा (विजिबिलिटी 200 मीटर से कम) जारी रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जनवरी तक इसका असर रहेगा, जबकि बिहार और असम में 10 जनवरी तक सुबह धुंध छाई रह सकती है. पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर में ज़ीरो विजिबिलिटी देखी गई, जिससे उड़ानें रद्द हो गईं और दिल्ली से पटना तक हाईवे पर जाम लग गया.

सोमवार की सुबह हुई थी धूप लेकिन मंगलवार को फिर कोहरा बढ़ेगा

सोमवार सुबह पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों से ऊपरी स्तर का कोहरा छंट गया, जिससे आज दोपहर धूप निकल आई. हालांकि, आसमान साफ ​​होने से रात के तापमान में तेज़ी से गिरावट आएगी, जो मौजूदा स्तर से 2-3°C कम हो जाएगा. मंगलवार सुबह सतह पर फिर से कोहरा छाने की संभावना है. 6 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा (विजिबिलिटी 200 मीटर से कम) बना रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

12 जनवरी तक रहेगा धुंध-कोहरे के साथ कड़कड़ाती ठंड का असर

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जनवरी तक इसका असर रहेगा, जबकि बिहार और असम में 10 जनवरी तक सुबह धुंध छाई रह सकती है. पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर में ज़ीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई, जिससे उड़ानें रद्द हो गईं और दिल्ली से पटना तक हाईवे पर जाम लग गया. सोमवार सुबह पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों से ऊपरी स्तर का कोहरा छंट गया, जिससे दोपहर में धूप निकल आई। हालांकि, आसमान साफ ​​होने से रात के तापमान में तेज़ी से गिरावट आएगी, जो मौजूदा स्तर से 2-3°C कम हो जाएगा। मंगलवार सुबह सतह पर फिर से कोहरा छाने की संभावना है.

मौसम व्लॉगर का दावा हिमालयी क्षेत्रों हो सकती है बर्फबारी

मौसम व्लॉगर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया, 'पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बर्फबारी हो सकती है. जम्मू क्षेत्र से लेकर शिमला तक, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि दिन में हवाएं तेज़ होने पर इसके छंटने की उम्मीद है.' 6 जनवरी को मध्य प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में ठंडे दिन की स्थिति (अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5°C या उससे ज़्यादा कम) रहने की बहुत अधिक संभावना है.

उत्तर भारत और मध्य भारत में गिरेगा तापमान

पश्चिमी राजस्थान और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 7 जनवरी तक ऐसी ही ठंड रहेगी. शीतलहर, जिसे न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5°C कम और 24 घंटे में 6.5°C से ज़्यादा की गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है, 6-9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों, पूर्वी राजस्थान (6-10), छत्तीसगढ़ (6-8) और झारखंड (6-7) में आ सकती है. 6 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2-3°C गिर जाएगा, जिसमें मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान लगभग 2.4°C दर्ज किया जा सकता है जैसा कि हाल ही में इटावा में देखा गया था.

उत्तराखंड में पाला पड़ने की आशंका

उत्तराखंड में पाला पड़ने का खतरा है, जबकि जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है. मौसम प्रणालियां. उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन, उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक और, और एक मज़बूत सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम (12.6 किमी पर 130 नॉट) ठंड को बढ़ा रही है. दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पास एक भूमध्यरेखीय गर्त सप्ताह के अंत में दक्षिणी हिस्सों में बारिश ला सकता है. IMD ने यात्रा, खेती और कमज़ोर आबादी के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, और गर्म कपड़े और फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी है. उत्तरी मैदानों में 8 जनवरी से पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है, जिससे जलवायु परिवर्तन के बीच सर्दियों की सहनशक्ति की परीक्षा होगी.

यह भी पढ़ेंःपहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर