Cyclone Senyar: भारत के इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर

IMD warning Cyclone Sher: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बन रहे कम दबाव वाले क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने इसके चलते अगले हफ्ते बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है. इस चक्रवात का नाम सेन्यार हो सकता है, जिसका मतलब है शेर. चक्रवात के नाम को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से सुझाया गया है. दरअसल, सितंबर और अक्टबूर महीने के दौरान तेज चक्रवात आते हैं, हाल ही में मौंथा चक्रवात भी इसी में शामिल था. मौंथा चक्रवात ने दो लोगों की जान ली और 80 हजार हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें खराब की थी.
शक्तिशाली चक्रवात की संभावना
फिलहाल कम दबाव वाले क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है और इसके पश्चिम से उत्तर पश्चिम में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. जिसके बाद ये 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में दक्षिण-पूर्व के ऊपर चक्रवात में तब्दील हो सकता है. मौसम विभाग की तरफ से चक्रवात के दक्षिण पूर्व में दबाव क्षेत्र बनने के 48 घंटे के भीतर अधिक शक्तिशाली होने की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विभाग की तरफ से चक्रवात आने की आशंका के चलते एक प्रोटोकॉल के तहत विशेष संदेश जारी किया गया है. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवात से पहले कम दबाव वाला क्षेत्र बनने पर हर 6 घंटे और चक्रवात में बदलने के बाद हर 3 घंटे में बुलेटिन जारी करने की बात कही है.
6 दिन तेज हवाएं
मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी पूर्वानुमान के तहत दी गई हैं. जिसमें मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह भी दी गई गई है. इसके अलावा अंडमान और निकोबार में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. आईएमडी का कहना है कि अंडमान-निकोबार में 22 से 27 नवंबर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और तेज बारिश हो सकती है. दूसरी तरफ स्काईमेट मौसम ने भी दबाव क्षेत्र की वजह से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान की संभावना जताई है, हालांकि उनकी तरफ से अभी इसके रास्ते का अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है. जिसको लेकर स्काईमेट के अध्यक्ष जी.पी. शर्मा ने कहा कि ये तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर गुजर सकता है, जिसके बाद ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ सकता है लेकिन फिलहाल रास्ता साफ नहीं है.
