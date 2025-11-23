Advertisement
trendingNow13015641
Hindi Newsदेश

Cyclone Senyar: भारत के इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर

Bay of Bengal Cyclone: मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह भी दी गई गई है. इसके अलावा अंडमान और निकोबार में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. आईएमडी का कहना है कि अंडमान-निकोबार में 22 से 27 नवंबर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और तेज बारिश हो सकती है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cyclone Senyar: भारत के इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर

IMD warning Cyclone Sher: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बन रहे कम दबाव वाले क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने इसके चलते अगले हफ्ते बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है. इस चक्रवात का नाम सेन्यार हो सकता है, जिसका मतलब है शेर. चक्रवात के नाम को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से सुझाया गया है. दरअसल, सितंबर और अक्टबूर महीने के दौरान तेज चक्रवात आते हैं, हाल ही में मौंथा चक्रवात भी इसी में शामिल था. मौंथा चक्रवात ने दो लोगों की जान ली और 80 हजार हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें खराब की थी.  

शक्तिशाली चक्रवात की संभावना 
फिलहाल कम दबाव वाले क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है और इसके पश्चिम से उत्तर पश्चिम में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. जिसके बाद ये 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में दक्षिण-पूर्व के ऊपर चक्रवात में तब्दील हो सकता है. मौसम विभाग की तरफ से चक्रवात के दक्षिण पूर्व में दबाव क्षेत्र बनने के 48 घंटे के भीतर अधिक शक्तिशाली होने की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विभाग की तरफ से चक्रवात आने की आशंका के चलते एक प्रोटोकॉल के तहत विशेष संदेश जारी किया गया है. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवात से पहले कम दबाव वाला क्षेत्र बनने पर हर 6 घंटे और चक्रवात में बदलने के बाद हर 3 घंटे में बुलेटिन जारी करने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: 'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत; भारत को फिर बताया 'हिंदू राष्ट्र'

Add Zee News as a Preferred Source

6 दिन तेज हवाएं

मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी पूर्वानुमान के तहत दी गई हैं. जिसमें मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह भी दी गई गई है. इसके अलावा अंडमान और निकोबार में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. आईएमडी का कहना है कि अंडमान-निकोबार में 22 से 27 नवंबर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और तेज बारिश हो सकती है. दूसरी तरफ स्काईमेट मौसम ने भी दबाव क्षेत्र की वजह से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान की संभावना जताई है, हालांकि उनकी तरफ से अभी इसके रास्ते का अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है. जिसको लेकर स्काईमेट के अध्यक्ष जी.पी. शर्मा ने कहा कि ये तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर गुजर सकता है, जिसके बाद ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ सकता है लेकिन फिलहाल रास्ता साफ नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Cyclone Senyar

Trending news

'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'