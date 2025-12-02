भयंकर ठंड के लिए हो जाइए तैयार! IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम

Mausam Kaisa Rahega: दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कई राज्यों में जमकर ठंड पड़ने वाली है. आइए जानते हैं कि आखिर कहां पड़ेगी जमकर शीतलहर, जानें पूरी डिटेल्स.
Mausam ki puri jaankari: दिसंबर की पहली तारीख से ही कंपकंपी छूटने लगी है ना? ये बस शुरुआत है! भारत मौसम विभाग (IMD) ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार दिसंबर-जनवरी-फरवरी में उत्तर और मध्य भारत में पहले से ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी. दिन भी ठंडे रहेंगे और रातें तो हड्डी तक गलाने वाली होंगी.
कौन-कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित?
MD के ताजा अपडेट के अनुसार ये राज्य सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में रहेंगे:-
पंजाब
हरियाणा
दिल्ली
उत्तर प्रदेश (खासकर पश्चिमी और दक्षिण यूपी)
राजस्थान (पूर्वी और दक्षिणी हिस्से)
मध्य प्रदेश
गुजरात के कुछ इलाके
महाराष्ट्र (उत्तर और पूर्वी हिस्से)
तेलंगाना
शीतलहर के कितने दिन?
नॉर्मली इन राज्यों में 4-6 दिन ही शीतलहर चलती है, लेकिन इस बार 8 से 11 दिन तक शीतलहर परेशान कर सकती है. सिर्फ दिसंबर में ही 3 से 6 दिन शीतलहर रहने का अनुमान है. नवंबर में ही राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव पड़ चुकी है.
किसे कहते हैं शीतलहर?
जब मैदानी इलाकों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे कम हो जाए और ये सामान्य से 4.5-6.4 डिग्री कम हो, तो उसे शीतलहर कहते हैं. अगर और ज्यादा गिरावट हो तो सीवियर कोल्ड वेव घोषित कर देते हैं.
सेहत और रोजमर्रा पर असर
मौसम विभाग ने लंबे समय तक ठंड के संभावित असर के बारे में सचेत करते हुए IMD ने चेतावनी दी, “नॉर्मल से ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने से सीनियर सिटिज़न्स, बच्चों और पहले से किसी मेडिकल कंडीशन वाले लोगों जैसे कमज़ोर ग्रुप्स के लिए हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है.” बारिश के बारे में, IMD ने कहा कि दिसंबर में पूरे देश में नॉर्मल बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें पेनिनसुलर, वेस्ट-सेंट्रल, ईस्ट-सेंट्रल और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के बड़े हिस्सों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी. IMD ने कहा कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी नॉर्मल बारिश होने की संभावना है, जो लॉन्ग-पीरियड एवरेज का 69–131 परसेंट है.
स्वास्थ्य और यातायात पर बढ़ेगा असर
IMD ने चेतावनी दी है कि लंबी अवधि की ठंड बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है.
सुबह के समय घना कोहरा छाने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.
कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता भी खराब हो सकती है.
किसानों, बागवानों और दिहाड़ी मजदूरों को काम के दौरान मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं.
