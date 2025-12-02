Advertisement
trendingNow13025972
Hindi Newsदेश

भयंकर ठंड के लिए हो जाइए तैयार! IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम

Mausam Kaisa Rahega: दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कई राज्यों में जमकर ठंड पड़ने वाली है. आइए जानते हैं कि आखिर कहां पड़ेगी जमकर शीतलहर, जानें पूरी डिटेल्स. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 02, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भयंकर ठंड के लिए हो जाइए तैयार! IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम

Mausam ki puri jaankari: दिसंबर की पहली तारीख से ही कंपकंपी छूटने लगी है ना? ये बस शुरुआत है! भारत मौसम विभाग (IMD) ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार दिसंबर-जनवरी-फरवरी में उत्तर और मध्य भारत में पहले से ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी. दिन भी ठंडे रहेंगे और रातें तो हड्डी तक गलाने वाली होंगी.

कौन-कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित?
MD के ताजा अपडेट के अनुसार ये राज्य सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में रहेंगे:-
पंजाब
हरियाणा
दिल्ली
उत्तर प्रदेश (खासकर पश्चिमी और दक्षिण यूपी)
राजस्थान (पूर्वी और दक्षिणी हिस्से)
मध्य प्रदेश
गुजरात के कुछ इलाके
महाराष्ट्र (उत्तर और पूर्वी हिस्से)
तेलंगाना

शीतलहर के कितने दिन?
नॉर्मली इन राज्यों में 4-6 दिन ही शीतलहर चलती है, लेकिन इस बार 8 से 11 दिन तक शीतलहर परेशान कर सकती है. सिर्फ दिसंबर में ही 3 से 6 दिन शीतलहर रहने का अनुमान है. नवंबर में ही राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव पड़ चुकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

‌किसे कहते हैं शीतलहर?
जब मैदानी इलाकों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे कम हो जाए और ये सामान्य से 4.5-6.4 डिग्री कम हो, तो उसे शीतलहर कहते हैं. अगर और ज्यादा गिरावट हो तो सीवियर कोल्ड वेव घोषित कर देते हैं.

सेहत और रोजमर्रा पर असर
मौसम विभाग ने लंबे समय तक ठंड के संभावित असर के बारे में सचेत करते हुए IMD ने चेतावनी दी, “नॉर्मल से ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने से सीनियर सिटिज़न्स, बच्चों और पहले से किसी मेडिकल कंडीशन वाले लोगों जैसे कमज़ोर ग्रुप्स के लिए हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है.” बारिश के बारे में, IMD ने कहा कि दिसंबर में पूरे देश में नॉर्मल बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें पेनिनसुलर, वेस्ट-सेंट्रल, ईस्ट-सेंट्रल और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के बड़े हिस्सों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी. IMD ने कहा कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी नॉर्मल बारिश होने की संभावना है, जो लॉन्ग-पीरियड एवरेज का 69–131 परसेंट है.

स्वास्थ्य और यातायात पर बढ़ेगा असर
IMD ने चेतावनी दी है कि लंबी अवधि की ठंड बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है.
सुबह के समय घना कोहरा छाने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.
कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता भी खराब हो सकती है.
किसानों, बागवानों और दिहाड़ी मजदूरों को काम के दौरान मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

IMD

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 2): संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी मचेगा हंगामा? SIR को लेकर विपक्ष कर रहा विरोध प्रदर्शन, जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी मचेगा हंगामा? SIR को लेकर विपक्ष कर रहा विरोध प्रदर्शन, जानें पल-पल की अपडेट
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?