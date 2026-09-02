/पहाड़ों से मैदान तक आफत! अगले 4 दिनों तक भारी बरसात के आसार, 12 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट जारी, जानें मौसम अपडेट

IMD Weather Alert 2 September 2026: कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है. मानसून की ट्रफ लाइन मध्य भारत के ऊपर लगातार एक्टिव है, वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी आ चुका है. इन सभी मौसम प्रणालियों के एक साथ मिलने से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मूसलाधार बारिश का नया दौर शुरू हो चुका है. इसे देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 से अधिक राज्यों में अगले चार दिनों के लिए भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में हो सकती है. ओडिशा के मयूरभंज, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, सरगुजा और बिलासपुर में नदियों और बरसाती नालों में उफान के कारण मैदानी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. इन दोनों राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में भी भारी वर्षा का दौर अगले चार दिनों तक बना रहने का अनुमान है.
पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का यह मिजाज बेहद संवेदनशील बना हुआ है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में बारिश के कारण पहाड़ खिसकने और भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आ सकती हैं. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादलों के फटने और अचानक नदियों में पानी का वेग बढ़ सकता है. कई जगह तेज बरसात की वजह से सड़कें टूट सकती हैं. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इन क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा टालने की सख्त सलाह दी है.
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश की आशंका जताई गई है. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. इससे शहरी बुनियादी ढांचे पर असर पड़ने के आसार हैं. बिहार और झारखंड के तराई वाले क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारी बरसात की वजह से धान और दूसरी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए जल निकासी के रास्ते साफ रखे जाएं.
बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं की वजह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में अगले चार दिनों तक आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में भी अगले 4 दिन नमी भरे रहेंगे. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे मौसम का पारा नीचे आएगा. इससे लोगों को अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत रहेगी. बारिश की वजह से लोगों को निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ सकती है.