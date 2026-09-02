/पहाड़ों से मैदान तक आफत! अगले 4 दिनों तक भारी बरसात के आसार, 12 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट जारी, जानें मौसम अपडेट

IMD Weather Alert 2 September 2026: कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है. मानसून की ट्रफ लाइन मध्य भारत के ऊपर लगातार एक्टिव है, वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी आ चुका है. इन सभी मौसम प्रणालियों के एक साथ मिलने से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मूसलाधार बारिश का नया दौर शुरू हो चुका है. इसे देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 से अधिक राज्यों में अगले चार दिनों के लिए भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.