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पहाड़ों से मैदान तक आफत! अगले 4 दिनों तक भारी बरसात के आसार, 12 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट जारी, जानें मौसम अपडेट

IMD Weather Update 2 September 2026: अगले 4 दिन देशभर में भारी बरसात की संभावना है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 12 से ज्यादा राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. अगर आप इन 4 दिनों में कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले इस अपडेट को जरूर पढ़ लें.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 02, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:57 AM IST
पहाड़ों से मैदान तक आफत! अगले 4 दिनों तक भारी बरसात के आसार, 12 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट जारी, जानें मौसम अपडेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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