अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; आज इन राज्यों में झमाझम बारिश देगी ‘कूल’ सरप्राइज

Delhi NCR Weather Update 1 May 2026: देशभर में अप्रैल का महीना जहां तेज गर्मी वाला था, वहीं मई का पहला सप्ताह खुशखबरी लेकर आया है. बुधवार को दिनभर तेज हवाएं चलीं और शाम होते-होते हवाएं चलने लगीं. जिससे मौसम ठंडा हो गया. इसका असर आज भी नजर आएगा. दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम सुहावना रहेगा. पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश व गरज-चमक के साथ मौसम बदलेगा. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है. हालांकि, उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा.

इन राज्यों में आज 46 डिग्री पड़ेगी गर्मी

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, आज एक मई को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लू या गंभीर लू चलेगी. इस दौरान तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पंजाब-हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में 1 मई को हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना है, जो गर्मी से अस्थायी राहत दे सकती है. दिल्ली-एनसीआर के साथ इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति बन रही है. राजस्थान के पश्चिमी भागों में सूखी गर्मी का माहौल बना रहेगा.

मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. अकोला जैसे इलाकों में तापमान पहले 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. वहां पर आज 1 मई को भी गर्मी बरकरार रहेगी. इन राज्यों में बारिश की संभावना आज कम रहेगी, जिससे लू की तीव्रता बढ़ सकती है.

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दिल्ली-एनसीआर में सुहावना रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 40-43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या धूल भरी आंधी की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, दिन में लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है. न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा.

पूर्वी भारत में आने वाले झारखंड, ओडिशा और गंगेटिक पश्चिम बंगाल में आज गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है. वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

सिक्किम और पश्चिम बंगाल में 2 मई तक बारिश

सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय वाले क्षेत्रों में भी 1-2 मई तक बारिश जारी रह सकती है. इन इलाकों में लू नहीं चलेगी, बल्कि ठंडी और नम हवाएं रहेंगी.दक्षिण भारत में केरल और माहे में भारी बारिश के आसार हैं. तेलंगाना और पड़ोसी क्षेत्रों में हल्की बारिश व गरज-चमक संभव है. तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र के कुछ हिस्सों में सामान्य गर्मी रहेगी, लेकिन लू की तीव्रता कम होगी.