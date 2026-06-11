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तीन दिन की भीषण गर्मी के बाद अब मिलेगी राहत! बारिश और तेज हवाओं से गिरेगा तापमान, IMD ने बताया मौसम का ताजा अपडेट

IMD Monsoon Update 11 June 2026: तीन दिन की भीषण गर्मी के बाद अब राहत मिलने की गुड न्यूज आई है. अगले तीन दिनों तक बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं, जिससे तापमान गिरेगा और लोगों को लू के थपेड़े नहीं सहने पड़ेंगे. IMD ने मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:01 AM IST
तीन दिन की भीषण गर्मी के बाद अब मिलेगी राहत! बारिश और तेज हवाओं से गिरेगा तापमान, IMD ने बताया मौसम का ताजा अपडेट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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