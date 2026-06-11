/तीन दिन की भीषण गर्मी के बाद अब मिलेगी राहत! बारिश और तेज हवाओं से गिरेगा तापमान, IMD ने बताया मौसम का ताजा अपडेट

IMD Weather Alert 11 June 2026: पिछले 3 दिनों से आग बरसा रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है. सुबह 8 बजते ही लू के थपेड़े लोगों को घर में रहने को मजबूर कर रही है. बीच-बीच में हवा के झोंके तो आते हैं लेकिन वह भी इतनी गर्म होती है कि राहत मिलने के बजाय और तपा जाती है. अब लोगों की निगाहें मानसून की ओर टिकी हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अहम अपडेट जारी किया है.