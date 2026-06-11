/तीन दिन की भीषण गर्मी के बाद अब मिलेगी राहत! बारिश और तेज हवाओं से गिरेगा तापमान, IMD ने बताया मौसम का ताजा अपडेट

IMD Weather Alert 11 June 2026: पिछले 3 दिनों से आग बरसा रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है. सुबह 8 बजते ही लू के थपेड़े लोगों को घर में रहने को मजबूर कर रही है. बीच-बीच में हवा के झोंके तो आते हैं लेकिन वह भी इतनी गर्म होती है कि राहत मिलने के बजाय और तपा जाती है. अब लोगों की निगाहें मानसून की ओर टिकी हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अहम अपडेट जारी किया है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में एंट्री कर चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है. वह 9 जून तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में फैल चुका है. देश के बाकी हिस्सों में मॉनसून की प्रगति सामान्य से थोड़ी धीमी रही है, लेकिन पश्चिमी तट और मध्य भारत में अच्छी गतिविधि देखी जा रही है.
IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में मानसून के पहुंचने में अभी समय है. पूर्वानुमान है कि 25 से 30 जून के बीच मानसून की दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में एंट्री हो सकती है. फिलहाल, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे उत्तर भारत में 11 से 13 जून तक लू के थपेड़ों से कुछ राहत मिल सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 11 जून यानी आज दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. साथ ही आंधी-बारिश भी आने की संभावना है. वहीं, 12 जून को बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जिससे लोगों को गर्मी की तपिश से कुछ राहत मिलेगी.
इसके बाद 13-14 जून को भी गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है. इस मौसमी बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान 12 जून को 34-36°C तक गिर सकता है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. वहीं न्यूनतम तापमान घटकर 24-28°C के आसपास आ सकता है. कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. मौसम में इस बदलाव का असर ट्रैफिक और बिजली सप्लाई पर पड़ सकता है. इसलिए आंधी के दौरान गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतें.
देश के अन्य हिस्सों यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी 13 जून तक छिटपुट बारिश और आंधी जारी रहने के आसार हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि, देश के पूर्वी और दक्षिण भारत में मानसून पहले ही सक्रिय हो चुका है. जिसके फलस्वरूप वहां पर अच्छी बारिश हो रही है.
कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर को पूर्ण मॉनसून पहुंचने में अभी 15-20 दिन बाकी हैं. तब तक लोगों को अपना समय लू के थपेड़े सहते हुए ही निकालना होगा. हालांकि बीच-बीच में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उन्हें कुछ राहत मिलती रहेगी. अब अगले 3-4 दिन इसी तरह के होने वाले हैं, जब हल्की-मध्यम बारिश और ठंडी हवाओं का दौर चलेगा.