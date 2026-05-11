मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी का कहर; IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Alert 11 May 2026: मई में मौसम अब खौफनाक यू-टर्न लेने जा रहा है! कई राज्यों में आंधी-बारिश, तो कहीं लोगों को जानलेवा गर्मी का कहर झेलना पड़ेगा. IMD ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को बाहर निकलते वक्त सजग रहने की चेतावनी दी है.
Trending Photos
IMD Weather Forecast 11 May 2026: देशभर में मई की शुरुआत से ही मौसम थोड़ा नरम बना हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रुक-रुककर हो रही बूंदाबांदी और आंधी की वजह से गर्मी को अब तक चरम पर पहुंचने का मौका नहीं मिला है. आज 11 मई के मौसम की बात करें तो देश में दो अलग तरह के हालात बनते दिख रहे हैं. राजस्थान, गुजरात और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. वहीं पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव की वजह आज उत्तर-पश्चिम भारत और कुछ अन्य हिस्सों में बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी आने के आसार हैं. इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज देश के विभिन्न राज्यों और शहरों का मौसम कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, आज राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर समेत कई शहरों में तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट है. वहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर रह सकता है. गुजरात के अहमदाबाद में भी 45 डिग्री के आसपास तापमान रहने और 14 मई तक हीटवेव का अलर्ट है.
मध्य प्रदेश के भोपाल और पश्चिमी हिस्सों में 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहने का अनुमान है. महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना के हैदराबाद और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी तेज गर्मी पड़ेगी. लखनऊ में आज का तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है.
मुंबई की बात करें तो आज का मौसम गर्म और उमस भरा होगा. वहां पर आज 30-35 डिग्री तापमान के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. कोलकाता में 38 डिग्री तक तापमान रहने और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं. बेंगलुरु में 33-34 डिग्री तापमान के साथ शाम को बारिश की संभावना जताई गई है.
दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान दिन में गर्मी हवाएं चलेंगी, लेकिन शाम को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. IMD ने दिल्ली-एनसीआर में इन मौसमी गतिविधियों को देखते हुए 11 और 12 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि गर्मी से यह राहत केवल 2-3 दिनों के लिए होगी. इस सप्ताह के अंत में तापमान फिर से 45-46 डिग्री तक पहुंच सकता है.
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज बारिश के आसार हैं. जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी. इसके साथ ही गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं.
पश्चिम बंगाल में आज तेज आंधी आने और कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है. दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी,कर्नाटक, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश या गरज-चमक की गतिविधि रह सकती है. बेंगलुरु में शाम की बारिश का लगभग 55 प्रतिशत चांस है, जबकि चेन्नई में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. श्रीनगर में मौसम ठंडा रहेगा. वहां पर बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी. जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हो सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.