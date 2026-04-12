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दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक? जानिए आज का मौसम अपडेट

IMD Weather Alert 12th April 2026: देशभर में तापमान में अचानक उछाल आ गया है. दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गर्मी एकाएक बढ़ गई है. क्या यह खतरनाक गर्मी की दस्तक का संकेत है? आइए आपको आज का मौसम अपडेट बताते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:59 AM IST
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दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक? जानिए आज का मौसम अपडेट

IMD Weather Forecast 12th April 2026 in Hindi: हर साल अप्रैल में इन दिनों लोगों को तेज गर्मी का एहसास शुरू हो जाता है. लेकिन, इस बार मौसम खुशनुमा है. इसकी वजह से एक के बाद एक लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ हैं, जिसकी वजह से देशभर में रह-रहकर बारिश, ठंडी हवा और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का माहौल बना हुआ है. लेकिन क्या यह मौसम आगे भी बना रहेगा या तेज गर्मी अब लोगों का पसीना निकालने वाली है. इस बारे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अपडेट जारी किया है. आइए आपको बताते हैं कि आज रविवार का मौसम कैसा रहने वाला है. 

आज से देशभर में बढ़ना शुरू हो जाएगा तापमान

IMD के मुताबिक, देशभर में आज रविवार 12 अप्रैल से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा. उत्तर-पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान में 6-8°C की बढ़ोतरी का अनुमान है. मौसम साफ रहेगा, हालांकि तेज हवाएं चल सकती हैं. मध्य भारत और पूर्वी भारत में तापमान 3-5°C बढ़ने की संभावना है, जिससे कुछ इलाकों में गर्म और नमी वाला मौसम नजर आएगा. 

इन राज्यों में मौसम बना रहेगा खुशनुमा

पूर्वोत्तर भारत में स्थिति आज थोड़ी अलग रहेगी. असम और मेघालय में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. वहां पर गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधि जारी रहेगी. अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. यह क्षेत्र अभी भी नमी भरे बादलों की चपेट में है, जबकि देश का बाकी हिस्सा सूखे और गर्मी की ओर बढ़ रहा है.

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दक्षिणी राज्यों में ऐसा रहने वाला है मौसम

केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं. हालांकि, ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा. ओडिशा जैसे राज्यों में भी गर्म और आर्द्र परिस्थितियां बनी रहेंगी. कुल मिलाकर, इन राज्यों में बारिश की गतिविधि बहुत कम या न के बराबर रहने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर में भी गर्मी का एहसास

दिल्ली एनसीआर की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में 12 अप्रैल 2026 को मौसम मुख्य रूप से साफ और गर्म रहने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज दिन का अधिकतम तापमान 35-37°C के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18-21°C के आसपास रहेगा. इस दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चल सकती हैं. जो गर्मी का एहसास नहीं होने देगी. 

फिलहाल बारिश या आंधी की संभावना नहीं

हालांकि ऐसा नहीं है कि एकाएक गर्मी बढ़ जाएगी. सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर में गर्मी का प्रकोप साफ दिखेगा. दिल्ली-एनसीआर के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी यही स्थिति बनी रहेगी. फिलहाल बारिश या आंधी की संभावना नहीं है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ सकता है. इस बदले मौसम से बचने के लिए लोगों को खूब पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने चाहिए. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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