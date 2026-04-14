देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का अलर्ट, जानें आज का मौसम अपडेट

IMD Weather Alert 14 April 2026: पश्चिमी विक्षोभों का दौर खत्म होने के बाद अब गर्मी अपना असल रंग दिखाने लगी है. आसमान में बादल नहीं है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें अब सीधे जमीन पर पड़ रही है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम गर्म और शुष्क मौसम रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मुख्य रूप से धूप खिली रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की आंधी या बादल छाए रहने की संभावना है.

ऊंचे इलाकों में हो सकती है हल्की बर्फबारी

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहेगा. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में धूप और बढ़ता तापमान रहेगा. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में दिन का तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. हवा की गति मध्यम रहेगी, जिससे उमस बढ़ सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. बारिश होने की संभावना नहीं है. दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं चल सकती हैं. शाम के समय हल्की ठंडक पड़ सकती है. लोगों को लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

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इन राज्यों में पहुंच सकता है 42 डिग्री तापमान

मध्य और पश्चिम भारत में भी गर्मी का प्रकोप रहेगा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी तथा तापमान 38-42 डिग्री तक पहुंच सकता है. कुछ स्थानों पर हल्की आंधी या धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है. दक्षिण भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है, हालांकि तटीय क्षेत्रों में हल्की नमी रहेगी.

वहीं, देश के कई हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनने की शुरुआत हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर अब भी बारिश के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है. आज अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, गरज-चमक और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का अंदेशा

सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में 17-18 अप्रैल को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके लिए वहां आज से हल्के प्रभाव के साथ बादल छाने शुरू हो सकते हैं. लिहाजा इन क्षेत्रों में यात्रा करते समय सतर्क रहना जरूरी है.