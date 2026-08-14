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देश के 12 राज्यों में कुदरत का कहर, उत्तराखंड-हिमाचल में भारी तबाही; जानिए स्वतंत्रता दिवस से पहले आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Alert 14 August 2026: देश के 12 राज्यों में कुदरत का कहर बरप रहा है. उत्तराखंड-हिमाचल में भारी तबाही हो रही है. पहाड़ खिसकने से लोगों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ रहा है. वहीं, मैदानी इलाकों में बाढ़ आ रही है. जानिए, आज स्वतंत्रता दिवस से पहले मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:20 AM IST
देश के 12 राज्यों में कुदरत का कहर, उत्तराखंड-हिमाचल में भारी तबाही; जानिए स्वतंत्रता दिवस से पहले आज कैसा रहेगा मौसम?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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