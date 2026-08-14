/देश के 12 राज्यों में कुदरत का कहर, उत्तराखंड-हिमाचल में भारी तबाही; जानिए स्वतंत्रता दिवस से पहले आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD Monsoon Update 14 August 2026: देश में 12 राज्य बाढ़ बारिश से करीब बुरी तरह से प्रभावित हैं. हिमाचल प्रदेश से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं. वहां पर न सिर्फ पुल पानी में समा गया बल्कि पूरा इलाका पानी-पानी हो गया. लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा और पुल के आधे से ज्यादा हिस्से को डूबो दिया. नदी में समाये पुल के सिर्फ ऊपरी हिस्से का ढांचा नज़र आया, बाकी का पूरा हिस्सा पानी में समा गया.