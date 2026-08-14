/देश के 12 राज्यों में कुदरत का कहर, उत्तराखंड-हिमाचल में भारी तबाही; जानिए स्वतंत्रता दिवस से पहले आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD Monsoon Update 14 August 2026: देश में 12 राज्य बाढ़ बारिश से करीब बुरी तरह से प्रभावित हैं. हिमाचल प्रदेश से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं. वहां पर न सिर्फ पुल पानी में समा गया बल्कि पूरा इलाका पानी-पानी हो गया. लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा और पुल के आधे से ज्यादा हिस्से को डूबो दिया. नदी में समाये पुल के सिर्फ ऊपरी हिस्से का ढांचा नज़र आया, बाकी का पूरा हिस्सा पानी में समा गया.
भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अचानक एक नाले में बाढ़ आ गई. पानी तेज़ रफ्तार से आया और सामने आई हर चीज को बहाकर ले गया. पत्थरों के बड़े हिस्से, बोल्डर, लकड़ी का मलबा सब पानी के इस प्रचंड प्रहार में तेजी से बहते चले गए.
सिरमौर जिले के राजगढ़ में देखते ही देखते एक तीन मंज़िला मकान भूस्खलन होने की वजह से नीचे खाई में जा गिरा. घटना से ठीक पहले वहां से एक पिकअप वैन हॉर्न बजाती हुई गुज़री और ठीक इसके एक पल के अंदर ही पूरा का पूरा मकान नीचे गिर गया. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई.
श्रीनगर-लेह हाईवे पर ज़ोजिला दर्रे के रंगा मोड़ इलाके में आज अचानक ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ, जिससे दोनों इलाकों के बीच ट्रैफ़िक बाधित हो गया. पहाड़ों से हज़ारों टन मलबा नीचे गिरा, जिससे हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया. अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. घटना के बाद मौके पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफ़िक रोक दिया गया है.
खबरों के मुताबिक, ज़ोजिला इलाके के ऊंचे हिस्सों में बादल फटने से रंगा मोड़ के पास कीचड़ और मलबा जमा हो गया है. अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. उन्होंने आने-जाने वालों और यात्रियों को प्रभावित इलाके से गुज़रते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के पश्चिमी-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने से दक्षिण-पश्चिम मानसून देश भर में एक बार फिर अत्यधिक सक्रिय हो गया है. इसके प्रभाव से 14 अगस्त को देश के कई हिस्सों, विशेषकर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में तेज गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मानसून पूरी तरह मेहरबान है. मौसम विभाग के अनुसार, आज 14 अगस्त को पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बादलों का डेरा रहेगा और रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के आसार हैं. इसकी वजह से स्वतंत्रता दिवस से पहले निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है.
लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान घटकर 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इसकी वजह से लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिलेगी.
उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून अपने विकराल रूप में है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है. नदी-नालों के उफान पर रहने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने की भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भी आज बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है.
आज मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलेगा. छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है. तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछेक जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है.