दिल्ली-एनसीआर की बात करें 14 जून 2026 को मौसम गर्म और आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री के के बीच रहने के आसार हैं. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं, हालांकि व्यापक स्तर पर बारिश की उम्मीद कम है. मौसम में उमस भी ज्यादा रहेगी. जिससे लोगों को पसीने ज्यादा निकलेंगे.