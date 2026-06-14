All-India Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से बारिश-आंधी का दौर चल रहा है. इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली. लेकिन सवाल है कि क्या ये राहत आगे भी जारी रहेगी या झुलसाने वाली गर्मी फिर से कमबैक कर रही है. इस बारे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है.
IMD के अनुसार, आज यानी 14 जून को गर्मी मिली राहत कम हो जाएगी और गर्मी दोबारा बढ़ने लगेगी. आंधी आने और बिजली चमकने की छिटपुट संभावना बनी रहेगी. उत्तर भारत में आने वाले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा. अधिकतम तापमान बढ़कर 40-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
मध्य भारत में आने वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे. कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी. कोंकण और गोवा के लोगों को नमी के साथ उमस भरी गर्मी सहनी पड़ेगी. इस गर्मी से बचने के लिए लोगों को दोपहर में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें 14 जून 2026 को मौसम गर्म और आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री के के बीच रहने के आसार हैं. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं, हालांकि व्यापक स्तर पर बारिश की उम्मीद कम है. मौसम में उमस भी ज्यादा रहेगी. जिससे लोगों को पसीने ज्यादा निकलेंगे.
उत्तर भारत के उलट दक्षिण भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 की प्रगति जोरों पर जारी है. इसके प्रभाव से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है. आज 14 जून को असम-मेघालय, केरल और अंडमान-निकोबार में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. कई स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी आ सकती है.