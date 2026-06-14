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मौसम ने अचानक बदला मिजाज, 3 दिन की राहत के बाद क्या फिर टूटने वाली है भीषण गर्मी? IMD ने ताजा अलर्ट में क्या बताया

Delhi-NCR Weather Update: तीन दिनों तक राहत देने के बाद मौसम आज से अचानक अपना मिजाज बदलने जा रहा है. क्या इसका मतलब ये है कि अब फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है? IMD ने इस बारे में ताजा अलर्ट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 03:11 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:11 AM IST
मौसम ने अचानक बदला मिजाज, 3 दिन की राहत के बाद क्या फिर टूटने वाली है भीषण गर्मी? IMD ने ताजा अलर्ट में क्या बताया

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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