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Hindi Newsदेशरिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी कराएगी शिमला का अहसास

रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी कराएगी शिमला का अहसास

IMD Weather Alert 14 March 2026: इस महीने अचानक पड़ी रिकॉर्ड गर्मी के बाद अब राहत मिलने जा रही है. 14 मार्च से अचानक मौसम बदलने का अनुमान है. बारिश-बर्फबारी की वजह से लोगों को अपने घरों में शिमला जैसा अहसास होगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:08 AM IST
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रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी कराएगी शिमला का अहसास

14 March 2026 Weather Alert in Hindi: पिछले दिनों अचानक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने से लोग परेशान हो गए थे. तब अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री तक पहुंच गया था. हालांकि, 14 मार्च से देशभर के तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है. इस दौरान सभी राज्यों में अलग-अलग तरह का मौसम देखने को मिलेगा. उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी संभव है. 

उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी होने का अनुमान 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 14-18 मार्च के बीच उत्तर भारत में बारिश/बर्फबारी होने का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में 4-6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. पूर्वोत्तर में 12-18 मार्च तक व्यापक वर्षा जारी रहेगी. दिल्ली-एनसीआर में भी गर्मी से राहत की शुरुआत होगी. वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में मौसमी गतिविधियां बढ़ेंगी.

14 मार्च 2026 को बदलने जा रहा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि  14 मार्च 2026 को दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव की संभावना है. पश्चिमी हिमालय में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश हो रहा है. जिसके असर से उत्तर-पश्चिम भारत प्रभावित होगा. दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 

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गर्मी से मिलने वाली है राहत

यह तापमान सामान्य से काफी अधिक (5 डिग्री या ज्यादा) होगा, लेकिन विक्षोभ के कारण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. इस दौरान हवाएं उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा से चलेंगी. जिनकी गति सुबह शांत से दोपहर में 10 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. दिल्ली-एनसीआर के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है. इन शहरों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं.

इन राज्यों में भी बदल जाएगा मौसम 

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है. वहां पर व्यापक वर्षा की संभावना है.

पश्चिम भारत में गुजरात और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव या गंभीर हीटवेव की स्थिति जारी रह सकती है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उन्हें भी राहत मिल सकती है. राजस्थान में भी हल्की बारिश और गरज-चमक संभव है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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