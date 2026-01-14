Weather Update: ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; IMD ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया बड़ा मौसम अलर्ट

IMD Weather Alert 15 January 2026: ठंड अब अपने सामान्य स्तर से आगे बढ़कर तांडव करने जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि अब रातें सर्दी की ‘सजा’ बनेंगी. विभाग ने इसे देखते हुए अगले 5 दिनों के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है.
IMD Weather Forecast 15 January 2026: उत्तर भारत में चल रही कड़ाके की ठंड ने सबके होश उड़ा रखे हैं. रात तो छोड़िए, दिन भी में लोगों की ठिठुरन बंद नहीं हो पा रही है. हाड़ गला देने वाली ठंड की वजह से लोग अपने गैर-जरूरी कामों को आगे खिसका रहे हैं. सब उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में मौसम सही हो सकता है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने अगले 5 दिनों के लिए मौसम अपडेट जारी किया है. जिसे जानकर आप इस पूरे हफ्ते का प्लान बना सकते हैं.
मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहने के आसार
IMD के मुताबिक, अगले पांच दिनों यानी 15 से 19 जनवरी 2026 तक देश में मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है. हालांकि ठंडी हवाएं और कोहरा उत्तरी भारत के लोगों को परेशान करेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी. हालांकि रातें ठंडी बनी रहेंगी. दक्षिणी और पूर्वी भारत में मौसम अपेक्षाकृत गर्म और सुखद रहेगा. वहीं पश्चिम भारत में सूखा बना रहेगा. कुल मिलाकर, अगले 5 दिनों में देश में बारिश की संभावना न्यूनतम है. केवल कुछ तटीय इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की आशंका है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले पांच दिनों में मौसम मुख्य रूप से धूप वाला और साफ रहेगा. जबकि सुबह के समय हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है. इस दौरान औसत अधिकतम तापमान 22-25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10-13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. अगले 5 दिनों में हवाएं उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलेंगी, जिससे ठंडक ज्यादा बढ़ सकती है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. हल्की ओस या धुंध से नमी महसूस हो सकती है.
दिल्ली एनसीआर में क्या करवट बदलेगा मौसम
15 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ और धूप वाला रहेगा, अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 16 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि बारिश की संभावना कम रहेगी.
17 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर में मौसम बादलयुक्त हो सकता है, लेकिन बारिश नहीं होगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 18 और 19 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ हो जाएगा, तापमान क्रमशः 24-26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 12-14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा.
पश्चिमी भारत में दिन में बढ़ेगी गर्मी
देश भर में उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलेंगी, जबकि दक्षिण भारत में तापमान 26-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना शून्य है.
पश्चिमी भारत की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में शुष्क मौसम जारी रहेगा. वहां पर न्यूनतम तापमान 8-12 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. दिन में मौसम बढ़िया रहेगा लेकिन रातें ठंडी रहेंगी. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूरे देश में मौसम स्थिर रहेगा, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में हल्की ठंडक बढ़ सकती है. दक्षिणी तटीय क्षेत्रों जैसे केरल और तमिलनाडु में हल्की बूंदाबांदी की बहुत कम संभावना है. वहीं ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे.
बिहार-झारखंड में बनी रहेगी ठंडक
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साफ मौसम की उम्मीद है. वहां पर तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा. कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. इस बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर असर पड़ने की संभावना कम है. पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र और गोवा में गर्मी बढ़ेगी, तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक.
बिहार और झारखंड में ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दिन में धूप निकलेगी. यात्रा के लिए मौसम ठीक रहेगा. दक्षिण और पूर्व में मौसम सुखद रहेगा, जबकि पश्चिम में शुष्कता जारी रहेगी. कुल मिलाकर, अगले पांच दिनों में बारिश की संभावना नगण्य है, जिससे सूखा मौसम प्रमुख रहेगा. यह अवधि ठंड से राहत प्रदान करेगी, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए.
