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गर्मी से मिली राहत अब खत्म? लू नहीं, फिर भी छूटेंगे पसीने! IMD ने बताया आज कितने डिग्री बढ़ने जा रहा तापमान

IMD Weather Alert 15 June 2026: गर्मी से मिली राहत अब आप लगभग खत्म समझिए. आज लू नहीं चलेगी, फिर भी लोगों के पसीने छूटने वाले हैं. IMD ने बताया है कि आज कितने डिग्री तापमान बढ़ने जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:00 AM IST
गर्मी से मिली राहत अब खत्म? लू नहीं, फिर भी छूटेंगे पसीने! IMD ने बताया आज कितने डिग्री बढ़ने जा रहा तापमान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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