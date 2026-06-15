IMD Weather Forecast 15 June 2026: कुछ दिनों की राहत के बाद तेज गर्मी फिर से लौट आई है. रविवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाए. हालांकि, आसमान में आंशिक बादल छाए रहे. जिससे लोगों को लू के थपेड़े नहीं सहने पड़े. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पिछले दिनों की तुलना में तापमान में थोड़ी गिरावट भी बनी हुई है, लेकिन उसमें धीरे-धीरे इसमें 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है. विभाग ने आज यानी 15 जून के मौसम के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.