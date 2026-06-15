IMD Weather Forecast 15 June 2026: कुछ दिनों की राहत के बाद तेज गर्मी फिर से लौट आई है. रविवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाए. हालांकि, आसमान में आंशिक बादल छाए रहे. जिससे लोगों को लू के थपेड़े नहीं सहने पड़े. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पिछले दिनों की तुलना में तापमान में थोड़ी गिरावट भी बनी हुई है, लेकिन उसमें धीरे-धीरे इसमें 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है. विभाग ने आज यानी 15 जून के मौसम के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग के मुताबिक, 15 जून को लू के हालात तो नहीं रहेंगे. हालांकि, उमस भरी गर्मी लोगों को जरूर परेशान करेगी. देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व के इलाकों में आंधी के साथ बारिश आने की संभावना है.
उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में आज का अधिकतम 40 डिग्री के ऊपर रह सकता है. मध्य भारत में आने वाले विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ पूर्वी इलाकों में भी आज ऐसा ही मौसम रह सकता है.
IMD ने अनुमान जताया है कि अगले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. विदर्भ समेत कई इलाकों में हीट वेव चल सकती है. आंध्र, कोंकण, गोवा और ओडिशा के तटीय इलाकों का मौसम गर्मी और उमस भरा रहेगा, जिससे लोगों के पसीने निकलेंगे.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज का मौसम आंशिक रूप से बादलयुक्त रहेगा. गरज-चमक के साथ हल्की या बहुत हल्की बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. खासकर दोपहर या शाम के समय मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री के आसपास रह सकता है. आज 15-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
उमस भरी गर्मी के साथ देश में मानसून की प्रगति भी जारी है. भारतीय मौसम विभाग ने 15 जून को कुछ क्षेत्रों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड में बारिश हो सकती है.
आज केरल, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. आज कई राज्यों में आंधी-तूफान भी आ सकता है. बारिश वाले राज्यों में हवाओं की रफ्तार 60-80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.