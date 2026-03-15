गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा; जानें मौसम अपडेट

16 March 2026 Weather Updates: रविवार को बदले मौसम और हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. किसान भी इस बदले मौसम से खुश हैं लेकिन उनकी खेती को लेकर चिंता भी बढ़ गई है. उन्हें डर है कि अगर तेज आंधी या बारिश का दौर शुरू होता है तो उनकी पक रही गेहूं-सरसों की फसलों को गंभीर नुकसान हो सकता है.
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All India Weather Updates in Hindi: पिछले कई दिनों से अचानक बढ़ी गर्मी के बाद अब मौसम ने अचानक पलटी मार ली है. कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है. ठंडी हवाओं की वजह से आज उत्तर भारत में दिनभर मौसम सुहावना बना रहा. वहीं देश के पूर्वी हिस्सों में तूफान की खबरें हैं. ओडिशा के मयूरभंज जिले में रविवार दोपहर आए शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई. तेज हवाओं, गरज-चमक और ओलावृष्टि के साथ यह बवंडर करीब 10 मिनट से अधिक समय तक चला. इस तूफान से करंजिया ब्लॉक कम से कम दो लोगों की मौत कर दी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए.
स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, तेज हवाओं की वजह से से कई घर उजड़ गए और पेड़ उखड़ गए. इससे लोगों की लाखों रुपये की संपत्ति भी बर्बाद हो गई. तूफान गुजरने के बाद जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है. घायलों को बारिपदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 17-20 मार्च तक भी छिटपुट तूफान की संभावना बनी हुई है. इसे देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और खुले में न निकलने की अपील की है.
उधर हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के पास रविवार को अचानक हुई बर्फबारी की वजह से हालात मुश्किल हो गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक करीब एक हजार से अधिक वाहन बर्फ में फंस गए हैं. पुलिस की टीम फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसके लिए पुलिस ने बीआरओ और दूसरी एजेंसियों से मदद मांगी है. मशीनों की मदद से सड़क से बर्फ हटाने, मिट्टी डालने और जरूरत पड़ने पर यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रास्ता साफ करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जिससे फंसे हुए वाहनों और सैलानियों को सुरक्षित मनाली की ओर बाहर निकाला जा सके.
देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो लगभग सभी जगह अचानक बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं. उत्तर भारत के तहत आने वाले दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में 16 मार्च को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और ओलावृष्टि भी आ सकती है. असम, मेघालय, अरुणाचल, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और गरज के साथ तेज हवाएं चल रही हैं. दक्षिण भारत में भी छिटपुट प्री-मानसून बौछारें हैं.
अचानक बदले इस मौसम से लोगों को जहां तेज होती गर्मी से राहत मिली है. वहीं यह बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है. असल में उत्तर भारत में गेहूं और सरसों की फसल पकने की अंतिम अवस्था में है. समय से पहले गर्मी तेज हो जाने से फसलें प्रभावित हो रही थी. अब फिर से बारिश और ठंडक हो जाने से किसानों को राहत तो मिली है. हालांकि, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने से फसलों के गिर जाने का खतरा बढ़ गया है. अगर ऐसा हुआ तो इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
IMD के अनुसार, अचानक बारिश और हवाएं चलने से मौसम में उमस बढ़ गई है. लेकिन गर्मी के मौसम से 4-5 दिनों तक राहत मिल गई है. आने वाले दिनों में (17-21 मार्च) एक नया पश्चिमी विक्षोभ और बारिश से तापमान फिर नियंत्रित रह सकता है, पर उमस बनी रहेगी. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च-अप्रैल में गर्मी सामान्य से ऊपर रहेगी, लेकिन बीच-बीच में होने वाली प्री-मानसून की बारिश राहत देती रहेगी.
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