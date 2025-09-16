Weather Alert: फिर से लौट आया मॉनसून, अगले 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट

IMD Weather Update 17th September 2025: दिल्ली में पिछले 10 दिनों से एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है. यह इस के संकेत है कि मॉनसून अब जल्द ही विदाई लेने वाला है. अक्सर, राजधानी से मानसून की पूरी तरह वापसी से पहले एक 'पार्टिंग शॉवर' यानी विदाई की बारिश होती है. स्काईमेट के अनुसार, 17 से 19 सितंबर के बीच दिल्ली/NCR में हल्की और छिटपुट बारिश होने की संभावना है. 18 सितंबर को यह संभावना और ज्यादा है. हालांकि, बारिश बहुत कम समय के लिए और हल्की होगी, लेकिन यही बारिश मानसून की विदाई का रास्ता साफ कर सकती है.

अब मौसम में कम हो रही है नमी

लगातार सूखे मौसम के कारण दिन का तापमान बढ़ रहा है. सफदरजंग बेस स्टेशन ने सितंबर में पहली बार 36°C का आंकड़ा पार किया. इससे पहले 20 अगस्त 2025 को 36.2°C दर्ज किया गया था. वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून पहले ही पश्चिमी राजस्थान से पीछे हटना शुरू कर चुका है. दिल्ली-एनसीआर में भी अब नमी कम हो रही है और हवाएं धीमी पड़ रही हैं. साफ आसमान, धूप और नमी की कमी मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना गरज के हल्की बारिश संभव

इस समय गंगा के मैदानी इलाकों में एक पूर्व-पश्चिम ट्रफ (द्रोणी) सक्रिय है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीमांचल (बिहार) तक फैली हुई है. यह ट्रफ दिल्ली के पास तक फैली है, इसलिए राजधानी में भी 'एडियू शॉवर्स' यानी विदाई की हल्की बारिश संभव है. हालांकि इसमें न तो जोरदार गरज होगी और न ही बिजली की चमक, लेकिन घने बादल और हल्की बारिश राजधानी को मानसून विदाई का एहसास दिलाएंगी.

दिल्ली में मॉनसून वापसी की प्रक्रिया शुरू

विशेषज्ञों का मानना है कि 21 सितंबर से दिल्ली का मौसम पूरी तरह से पोस्ट-मानसून (मानसून के बाद वाला) रंग ले लेगा. यानी साफ आसमान, दिन में हल्की गर्मी और नमी में स्पष्ट कमी नजर आएगी. दिल्ली में अब मानसून लगभग वापसी की दहलीज पर है और केवल एक हल्की बारिश का इंतजार बाकी है.

मॉनसून के अंतिम चरण में यह देश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय होगा. खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक अच्छी बारिश होगी. इसके बाद भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता और दायरा कम हो जाएगा. बिहार के सीमांचल क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भारी बारिश का खतरा रहेगा.

तेज बारिश से किसानों की बढ़ी उम्मीद

इस सीजन में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश सामान्य से काफी कम हुई है. अभी तक बिहार में 30% और पूर्वी यूपी में 17% बारिश की कमी दर्ज है. हालांकि झारखंड में 20% ज्यादा बारिश हुई है. आने वाले इस बरसाती दौर से कमी कुछ हद तक कम हो सकती है और किसानों को राहत की उम्मीद मिलेगी.

किन-किन जगहों पर भारी बारिश होगी?

बिहार में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, फोर्बिसगंज, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सीतामढ़ी में बारिश के आसार हैं. वहीं यूपी में महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, फैजाबाद और सुल्तानपुर हो सकती है. जबकि झारखंड के देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, गढ़वा और पलामू तेज बरसात की संभावना बन रही है. बाकी इलाकों में भी छिटपुट बारिश होगी.

इन राज्यों में कब विदा लेगा मॉनसून?

पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड से मॉनसून की वापसी अभी जल्दी नहीं होगी. सितंबर के आखिरी दिनों से पहले इसकी विदाई मुश्किल है. यहां तक कि यह अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भी खिंच सकता है. तब तक इन राज्यों में मौसम भीगा-भीगा रहे की संभावना है.