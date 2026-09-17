/विदा होने वाला है मानसून, उमस से मिलेगी राहत, जाने से पहले बरसेगा झमामझ; IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Alert 17 September 2026: देशभर में मानसून की विदाई का वक्त अब नजदीक आ गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिम राजस्थान में 19 सितंबर से मानसून की विदाई हो सकती है. हालांकि, विदाई से पहले मानसून तड़क-भड़क के साथ बारिश कर सकता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है. इस बारे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि 17 सितंबर को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.
IMD के मुताबिक, मानसून के वापसी की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है. 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापसी शुरू होने की संभावना जताई गई है. आज यानी 17 सितंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में छिटपुट से लेकर काफी फैलाव वाली बारिश हो सकती है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक और बिजली चमकने की घटनाएं भी हो सकती हैं.
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भी बारिश के आसार हैं. जबकि पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की आशंका जताई गई है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार में आज बारिश और गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. जबकि, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. ओडिशा में भी आज छिटपुट बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है. वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा हो सकती है.
पश्चिमी और मध्य भारत की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में काफी फैलाव वाली बारिश के आसार हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक की आशंका है. कुछेक इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है.
दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 सितंबर को छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में आज गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो आज 17 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने के साथ ही तेज हवाएं चलने की घटनाएं भी हो सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
दिल्ली के साथ ही नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में अचानक हल्की बारिश हो सकती है. इस मौसमी बदलाव की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रहेगा. जबकि, अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा. वहीं 18 सितंबर से मौसम अपेक्षाकृत शुष्क होने की संभावना है. जबकि शनिवार और रविवार से मौसम के साफ होने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
इसके बाद पश्चिमी और मध्य राजस्थान के निचले स्तरों में मौसमी प्रतिचक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना बढ़ सकती है. यह स्थिति मानसून की वापसी के लिए अनुकूल होगी और क्षेत्र से मानसून की विदाई का रास्ता साफ कर सकती है. हालांकि, मानसून की वापसी एक साथ पूरे क्षेत्र से होने के बजाय चरणबद्ध यानी अलग-अलग हिस्सों में हो सकती है. मानसून की वापसी अगले सप्ताह से हो सकती है.