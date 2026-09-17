/विदा होने वाला है मानसून, उमस से मिलेगी राहत, जाने से पहले बरसेगा झमामझ; IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Alert 17 September 2026: देशभर में मानसून की विदाई का वक्त अब नजदीक आ गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिम राजस्थान में 19 सितंबर से मानसून की विदाई हो सकती है. हालांकि, विदाई से पहले मानसून तड़क-भड़क के साथ बारिश कर सकता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है. इस बारे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि 17 सितंबर को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.