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विदा होने वाला है मानसून, उमस से मिलेगी राहत, जाने से पहले बरसेगा झमामझ; IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Update 17 September 2026: मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब विदा होने वाला है. इसकी शुरुआत अगले सप्ताह से हो सकती है. ऐसा करने से उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 05:26 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:26 AM IST
विदा होने वाला है मानसून, उमस से मिलेगी राहत, जाने से पहले बरसेगा झमामझ; IMD ने जारी किया अलर्ट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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