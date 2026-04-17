पश्चिमी विक्षोभ से इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

All India Weather Update: गर्मी से परेशान लोगों की नजरें अब ऊपर आसमान पर लगी हैं कि कब बादल छाएं और बारिश हो, जिससे उन्हें राहत मिल सके. इन्हीं सबके बीच भारतीय मौसम विभाग ने राहत वाली खबर जारी की है. IMD ने अपने अलर्ट में कहा कि एक पश्चिमी विक्षोभ आज उत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है. इससे तीन राज्यों में आज झमाझम पानी बरसेगा.
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IMD Weather Alert 17th April 2026: पिछले 4 दिनों से एकाएक बढ़ी गर्मी का असर अब लोगों पर दिख रहा है. इसकी वजह से उनका बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है. तेज धूप की वजह से का असर बाजारों, दुकानों पर भी पड़ रहा है, जहां अब दोपहर में कम लोग पहुंच रहे हैं. अब लोग राहत के लिए फिर से आसमान की ओर ताक रहे हैं, कि बादल बरसें और उन्हें इस गर्मी से राहत मिले. इन सबके बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राहत देने वाला बड़ा अपडेट जारी किया है.
IMD के अनुसार, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है. इससे हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. हालांकि, इससे मैदानी इलाकों में तापमान से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी. उन्हें 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी का सामना करते रहना होगा.
दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की सीमित संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कमजोर रहेगा.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 17 अप्रैल को उत्तर और मध्य भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39°C से 43°C के बीच रहने की संभावना है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है. दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ने के साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक वाली बारिश हो सकती है.
IMD का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 40-41°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 23-25°C के बीच हो सकता है. आसमान मुख्य रूप से आंशिक बादल वाला रहेगा. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम की गतिविधि बहुत सीमित रहेगी और ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे. इस दौरान 10-20 प्रतिशत क्षेत्रों में ही गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
मैदानी इलाकों के उलट, पहाड़ी राज्यों में बारिश और हल्की बर्फबारी के आसार हैं. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम स्तर की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. मौसम में यह राहत शुक्रवार से रविवार तक रहने का अनुमान है.
यह विक्षोभ मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्सों में गर्म और सूखा मौसम बना रहेगा. इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी जारी रह सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि लोग भरपूर पानी पिएं, दोपहर की तेज धूप से बचें और बाहरी काम सुबह या शाम के समय करें. इस दौरान हीटवेव की चेतावनी को गंभीरता से लें और जरूरी सावधानियां बरतें.
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