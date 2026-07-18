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आसमान में बादल तो हैं पर बरसने से इनकार, जानिए कब खत्म होगी उमस भरी गर्मी? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Weather Update 18 July 2026: आसमान में बादल तो हैं लेकिन वे बरस नहीं रहे हैं. उमस भरी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है. मानसून सीजन होने के बावजूद क्या जुलाई का महीना सूखा-सूखा ही चला जाएगा. आइए जानते हैं कि मौसम के लिहाज से यह वीकेंड कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 04:58 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:58 AM IST
आसमान में बादल तो हैं पर बरसने से इनकार, जानिए कब खत्म होगी उमस भरी गर्मी? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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