/आसमान में बादल तो हैं पर बरसने से इनकार, जानिए कब खत्म होगी उमस भरी गर्मी? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Weather Alert 18 July 2026: मानसून सीजन शुरू हो चुका है लेकिन उत्तर भारत में बारिश अब तक कहीं रूठी हुई नजर आ रही है. आसमान में बादल तो नजर आ रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे. ऊपर से भारी उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं. वहीं देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर बरसात हो रही है. क्या यह वीकेंड भी ऐसा ही सूखा चला जाएगा या बरसात गर्मी से राहत देगी. इस बारे में मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए आपको बताते हैं कि 18-19 जुलाई यानी इस शनिवार-रविवार को कैसा मौसम रहने वाला है.