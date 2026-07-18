/आसमान में बादल तो हैं पर बरसने से इनकार, जानिए कब खत्म होगी उमस भरी गर्मी? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Weather Alert 18 July 2026: मानसून सीजन शुरू हो चुका है लेकिन उत्तर भारत में बारिश अब तक कहीं रूठी हुई नजर आ रही है. आसमान में बादल तो नजर आ रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे. ऊपर से भारी उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं. वहीं देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर बरसात हो रही है. क्या यह वीकेंड भी ऐसा ही सूखा चला जाएगा या बरसात गर्मी से राहत देगी. इस बारे में मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए आपको बताते हैं कि 18-19 जुलाई यानी इस शनिवार-रविवार को कैसा मौसम रहने वाला है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, इस वीकेंड यानी 18 और 19 जुलाई 2026 को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो विपरीत रूप देखने को मिलेंगे. जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में मानसून की वजह से भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत कुछ मैदानी इलाकों में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
अगर देश में भारी बरसात वाले राज्यों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और पूरे सिक्किम में इस वीकेंड पर 'अत्यंत भारी बारिश' हो सकती है. इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं.
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 18-19 जुलाई को ओडिशा के मयूरभंज, केंदुझार, झारसुगुड़ा और भुवनेश्वर जैसे इलाकों में 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही इन जिलों में भारी बरसात भी हो सकती है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी इस वीकेंड पर तेज बरसात का अनुमान जाहिर किया गया है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों जैसे कि मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में भी भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली-एनसीआर के लिए इस वीकेंड पर मौसम विभाग का अनुमान मिला-जुला है. विभाग के मुताबिक, इस वीकेंड पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह या दोपहर के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि, हवा में नमी अधिक होने के कारण बारिश के बाद भी उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है.
इस दौरान 18 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान लगभग 37- 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं 19 जुलाई को तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है और यह 36°C तक जा सकता है.
इस वीकेंड पर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्से सूखे रह सकते हैं. वहां पर व्यापक बारिश न होने के कारण मौसम मुख्य रूप से शुष्क, गर्म और उमस भरा बना रहेगा. हालांकि छिटपुट स्थानों पर ही हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. लेकिन उससे गर्मी से खास राहत नहीं मिलेगी. कुछ ऐसे ही हालात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा के भी रह सकते हैं. वहां पर गर्मी और हीट वेव जैसी स्थिति बनी रहने के आसार हैं. इन क्षेत्रों में तेज हवाएं तो चलेंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है.