IMD Weather Update 19 June 2026: इस साल जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी देखने को मिल रही है. केरल में 4 जून को एंट्री के बाद मध्य भारत और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचने में इसमें देरी हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि 23 जून को यह पूर्वी भारत तक पहुंच जाएगा और 27 जून तक दिल्ली-एनसीआर को कवर कर लेगा. आइए जानते हैं कि 19 जून यानी आज का मौसम कैसा रहने वाला है.