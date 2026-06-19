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आकाश में बादल तो हैं, लेकिन बारिश क्यों नहीं? क्या इस बार मानसून लेट है या मौसम दिखा रहा नया मिजाज? जानें ताजा अपडेट

IMD Weather Alert 19 June 2026: आकाश में बादल तो हैं, लेकिन बारिश नजर नहीं आ रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार मानसून लेट है या फिर मौसम नया मिजाज दिखा रहा है? आइए जानते हैं कि मौसम विभाग ने इस बारे में क्या ताजा अपडेट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 05:11 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:11 AM IST
आकाश में बादल तो हैं, लेकिन बारिश क्यों नहीं? क्या इस बार मानसून लेट है या मौसम दिखा रहा नया मिजाज? जानें ताजा अपडेट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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