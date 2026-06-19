IMD Weather Update 19 June 2026: इस साल जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी देखने को मिल रही है. केरल में 4 जून को एंट्री के बाद मध्य भारत और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचने में इसमें देरी हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि 23 जून को यह पूर्वी भारत तक पहुंच जाएगा और 27 जून तक दिल्ली-एनसीआर को कवर कर लेगा. आइए जानते हैं कि 19 जून यानी आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा था, जो सामान्य से थोड़ा ऊपर है. आज भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने वाला है. आज हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना कम है. हालांकि, 20 जून से हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बढ़ सकती है. इस दौरान दिन के समय गर्मी और उमस महसूस होगी.
उत्तर भारत में आने वाले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में आज गर्मी बनी रहेगी. इन राज्यों में कई जगहों पर 38-42 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा तापमान हो सकता है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ आंधी आ सकती है.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाके सूखे रहेंगे. हालांकि कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. राजस्थान और गुजरात में आज का मौसम गर्म और शुष्क रहेगा. कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चल सकती है. इन राज्यों में तापमान ऊंचा रहेगा.
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर आज भारी बारिश की संभावना है. हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में आने वाले केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान अच्छी बारिश होने और गरज-चमक वाले बादल गरजने का अनुमान है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बारिश की संभावना बहुत कम है. इस दौरान अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री रह सकता है. इस दौरान 10-25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी.
कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तरी भारत में आज लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है. इसलिए ज्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और दोपहर 12-4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 19-25 जून के सप्ताह में मानसून महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि में आगे बढ़ सकता है.