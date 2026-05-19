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Hindi Newsदेशये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, घर से निकलने की मत करना गलती; IMD का अलर्ट

ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, घर से निकलने की मत करना गलती; IMD का अलर्ट

Today's Weather Update 19 May 2026: अगर आप 19 से 21 मई के बीच कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो इन तीन दिनों में अपने काम टाल दें. भारत मौसम विभाग के मुताबिक, ये तीन दिन बहुत भारी हैं. इस दौरान उत्तर भारत 47 डिग्री की आग में झुलसेगा और घर से बाहर निकलना भारी पड़ सकता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 19, 2026, 04:58 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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IMD Weather Alert 19 May 2026: देशभर में इन दिनों झुलसाने वाली तेज गर्मी ने लोगों का हाल-बेहाल कर रखा है. गर्मी इतनी ज्यादा है कि आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होकर रह गया है. दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भीषण लू और सीवियर हीटवेव चल रही है. दिन में तो चिलचिलाती धूप और तेज गर्म हवाओं ने लोगों का चैन छीन रखा है, रात में भारी गर्मी नींद नहीं आने दे रही है. इसके चलते सड़कें दोपहर में सुनसान हो रही हैं और काम-धंधे प्रभावित हैं. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 19 मई यानी आज के मौसम के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. 

आज भी झुलसाएगी तेज गर्मी

IMD के अनुसार 19 मई को दिल्ली-एनसीआर में झुलसाने वाली गर्मी आग बरसाएगी. आसमान साफ रहेगा, जिसकी वजह से सूरज की किरणें सीधा धरती पर पड़ेगीं. इस दौरान अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में 47 डिग्री और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 44-46 डिग्री दर्ज होने का अनुमान है. रात में तापमान 27-29 डिग्री के आसपास रह सकता है, जिसकी वजह से सोना मुश्किल रहेगा.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू और सीवियर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हो रहा है. पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों जैसे ओडिशा, बिहार और गुजरात में भी गर्मी का प्रकोप जारी है, हालांकि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में कुछ जगहों पर बारिश से तुलनात्मक राहत है.

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देश में बढ़ा बिजली-पानी का संकट

महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी 42-45 डिग्री तापमान के साथ गर्मी का कहर है. पूर्वी भारत में आने वाले ओडिशा और बिहार में लू चल रही है. वहीं, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और पूर्वोत्तर में चल रही प्री-मानसून गतिविधियों से तापमान अपेक्षाकृत कम है. 

भीषण गर्मी की वजह से पानी की मांग काफी बढ़ गई है. इसकी वजह से कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है. बिजली की खपत ज्यादा बढ़ने से लगातार पावर कट  हो रहे हैं. जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. विकट गर्मी ने हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों के केस बढ़ा दिए हैं. अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है. पशु-पक्षी भी इस तपिश से बेहाल हैं, कई जगहों पर जानवरों के मरने की खबरें आ रही हैं.

आसमान से बरसती आग से कब मिलेगी राहत?

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 से 21 मई तक गर्मी चरम पर रहेगी. 22 मई के बाद कुछ इलाकों में मामूली गिरावट आ सकती है. मानसून केरल पहुंचने के बाद जून के पहले सप्ताह में उत्तर और मध्य भारत में बारिश से व्यापक राहत मिलने की उम्मीद है. तब तक गर्मी से बचाव करना जरूरी है. इसके लिए खूब पानी पिएं, ओआरएस और फल लें. हल्के ढीले कपड़े पहनें और सिर ढककर निकलें. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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