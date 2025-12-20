Advertisement
trendingNow13047935
Hindi Newsदेशहाड़ जमा देने वाली ठंड की हुई एंट्री, कई राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट; जानें रविवार को कैसा रहने वाला है मौसम

हाड़ जमा देने वाली ठंड की हुई एंट्री, कई राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट; जानें रविवार को कैसा रहने वाला है मौसम

IMD Weather Alert 21 December 2025: उत्तर भारत में हाड़ जमा देने वाली ठंड की एंट्री हो गई है. मौसम विभाग ने रविवार को कई राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आपके शहर में रविवार को कैसा मौसम रहने वाला है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाड़ जमा देने वाली ठंड की हुई एंट्री, कई राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट; जानें रविवार को कैसा रहने वाला है मौसम

21 December 2025 Weather Update: उत्तर भारत में आखिरकार गलन वाली ठंड का आगाज हो गया है. आज शनिवार को दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के तमाम शहर दिन में ठिठुरते रहे. ठंड से बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव तापते देखे गए. वहीं जो लोग काम-धंधे की वजह से बाहर निकले, वे भी मोटे कपड़ों से खुद को ढंके हुए थे. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और इसका असर अगले कई दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा. आइए आपको विस्तार से दिल्ली एनसीआर समेत देश के प्रमुख क्षेत्रों के 21 दिसंबर का मौसम अपडेट बताते हैं. 

सताएगा घने कोहरे और ठंड का प्रकोप

IMD के अनुसार, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में सुबह-शाम घने कोहरे की चेतावनी है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर 'कोल्ड डे' (cold day) की स्थिति बनी हुई है, जहां दिन का तापमान सामान्य से काफी कम रहने का अनुमान है. पंजाब में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. बाकी जगहों पर सूखी गला देने वाली ठंड पड़ेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन राज्यों में बर्फबारी बढ़ाएगी ठिठुरन

वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बर्फबारी की संभावना है. यह बर्फबारी ऊपरी इलाकों में सड़क मार्ग को प्रभावित कर सकती है. साथ ही ऊंचे इलाकों में  हिमस्खलन का खतरा बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

फिलहाल बारिश की संभावना नहीं

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में 21 दिसंबर को कुछ जगहों पर सुबह कोहरा रहेगा. हालांकि दिन निकलने के बाद मौसम साफ हो जाएगा. इस वक्त मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है. यह स्थिति आगे भी जारी रहेगी. रविवार को बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कोहरे-ठंड का प्रकोप बना रहेगा. इस दौरान बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है.

दिल्ली एनसीआर का कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली- एनसीआर के मौसम की बात की जाए तो 21 दिसंबर को नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद  में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है. इस इलाके में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा रहेगा. सड़क, रेल और हवाई यातायात में देरी हो सकती है.

वायु प्रदूषण से बढ़ सकती है दिक्कत

ठंड-कोहरे की वजह से न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. रविवार को हवा की गति कम रहेगी. इसके चलते कोहरा लंबे समय तक बना रह सकता है. ऐसे में सड़क पर संभलकर गाड़ी चलाएं. अगर प्रदूषण की बात करें तो 21 दिसंबर को हालात गंभीर रह सकते हैं. ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को घर के अंदर रहकर आराम करना चाहिए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला