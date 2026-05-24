अगले 7 दिन भारी! कहीं आसमान से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Alert 24 May 2026: देश में मौसम के लिहाज से अगले 7 दिन बहुत भारी हैं. कहीं पर आसमान से आग बरसेगी तो कहीं पर बारिश तबाही मचाएगी. इन विरोधी मौसम को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. आइए, जान लेते हैं कि आपके शहर में अगले हफ्ते कैसा मौसम रहने वाला है?
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IMD Weather Update 24 May 2026: देश का बड़ा हिस्सा इन दिनों भयानक गर्मी झेल रहा है. मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत तो लू के थपेड़ों और भीषण गर्मी की आग में जलते से नजर आ रहे हैं. बांदा जैसी जगह पर तापमान 48 डिग्री को टच कर चुका है. वहीं कई हिस्सों में यह 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. इस महीने के आखिर तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. इस झुलसाने वाली गर्मी के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अब राहत देने वाली खबर दी है. मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते आगे बढ़ रही हैं. इसके चलते अगले कुछ दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो सकती है.
IMD के अनुसार, अगले सात दिनों तक मध्य भारत में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी. उत्तर-पश्चिम भारत में 24 मई से 29 मई तक गर्मी अपने चरम पर रहेगी. इस दौरान मैदानी इलाकों के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.
आज रविवार के मौसम की बात की जाए तो मध्य, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में लगातार लू का प्रकोप बना रहेगा. झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी. हालांकि, बीच-बीच में आंधी आ सकती है. जिससे जलते मौसम से कुछ राहत महसूस कर सकते हैं.
दिल्ली-एनसीआर भी आज लू में झुलसता रहेगा. दिनभर 20-30 किमी/घंटा की स्पीड से गर्म हवाएं चलेंगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. लोगों को रात में भी राहत नहीं मिलेगी और तापमान 30-31 डिग्री तक पहुंचेगा.
उत्तर के गर्म मैदानों से बिल्कुल दक्षिण भारत में राहत के दिन शुरू होने वाले हैं. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून अब उत्तर दिशा में आगे बढ़ गया है. अगले 3-4 दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं. मानसून से जुड़े इस डेवलपमेंट का असर दक्षिण भारत में अभी से दिखने लगा है. वहां पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं लगातार चल रही हैं.
केरल, माहे और लक्षद्वीप में 27 मई तक लगातार बारिश होने की संभावना है. कई स्थानों पर भारी बरसात के भी आसार बने हुए हैं. इसे देखते हुए मछुआरों को आज यानी 24 मई को मन्नार की खाड़ी, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और केरल-कर्नाटक तट पर समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है.
पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार चल रही बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है. IMD ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाली बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलजमाव की घटनाएं हो सकती हैं.
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