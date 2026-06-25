IMD Weather Forecast 25 June 2026: पिछले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश ने तेज गर्मी से कुछ राहत दी थी, लेकिन आज इसमें कुछ बदलाव हो सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज 25 जून को तापमान में फिर से मामूली वृद्धि हो सकती है. वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत में मानसून का बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे की जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बनने लगी है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से आज हल्की बारिश और आंधी संभव है. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी बनी रहेगी. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का दौर जारी है. आज यानी 25 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है.
IMD के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में मानसून उत्तर भारत के और अधिक हिस्सों में पहुंच सकता है. दिल्ली में भी मानसून की दस्तक जल्द ही संभव है. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश जारी रहेगी. मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों भारी बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति बनी रही. पूर्वोत्तर भारत में आने वाले असम और मेघालय समेत कई राज्यों और हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली के विभिन्न जिलों आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान 30-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं. जिससे धूल उड़ने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली-एनसीआर के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही स्थिति रहेगी. गर्मी और नमी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.
इस उमस भरे मौसम की वजह से दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इसके चलते दिन में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या आंधी की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.