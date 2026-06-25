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मानसून की आहट के बीच मौसम का नया खेल, आज किस राज्य में बदलेगा मिजाज? IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट

IMD Weather Alert 25 June 2026: मानसून की आहट के बीच मौसम आज नया खेल खेलने जा रहा है. आज मानसून के प्रभाव की वजह से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है तो कई राज्यों में तेज गर्मी लोगों के पसीने निकालेगी. IMD ने आज के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 05:31 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:31 AM IST
मानसून की आहट के बीच मौसम का नया खेल, आज किस राज्य में बदलेगा मिजाज? IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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