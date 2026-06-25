IMD Weather Forecast 25 June 2026: पिछले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश ने तेज गर्मी से कुछ राहत दी थी, लेकिन आज इसमें कुछ बदलाव हो सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज 25 जून को तापमान में फिर से मामूली वृद्धि हो सकती है. वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत में मानसून का बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे की जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बनने लगी है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.