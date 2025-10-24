Weather Alert: फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर भारी बरसात-चक्रवात के आसार; पढ़ें IMD का अलर्ट

IMD Weather Forecast Update: अक्टूबर का महीना खत्म होने को है लेकिन दिन के मौसम में अब भी गर्मी बनी हुई है. अब यह गर्मी एकाएक तेज ठंड में तब्दील हो सकती है. मौसम विभाग ने अगले हफ्ते कई जगहों पर भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है.
Trending Photos
IMD Weather Alert 25 October 2025: दशहरे के बाद से बारिश अब उत्तर भारत से लगभग विदा हो चुकी है. पिछले एक महीने से अधिकतर राज्यों में बरसात न के बराबर हुई है. लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं रहने वाला है. मूसलाधार बरसात एक बार फिर लौट सकती है. अब इस बारिश की वजह दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वजह नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी मॉनसून बनने जा रहा है. इसे लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बना है. यह सिस्टम अगले कुछ दिनों में मजबूत होकर चक्रवात में बदल सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो यह उत्तर-पूर्वी मानसून के इस सीजन का पहला चक्रवात होगा. यह सिस्टम 27 अक्टूबर (सोमवार) तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है.
बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यह कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बना हुआ है. जल्द ही यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शनिवार तक डिप्रेशन, रविवार तक डीप डिप्रेशन और सोमवार सुबह तक साइक्लोनिक स्टॉर्म (चक्रवाती तूफान) का रूप ले सकता है.
क्या होता है ‘कम दबाव क्षेत्र’ और ‘डिप्रेशन’?
जब किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव आसपास के इलाकों से कम होता है, तो उसे कम दबाव क्षेत्र कहा जाता है. इससे बादल बनते हैं, नमी बढ़ती है और हल्की से मध्यम बारिश होती है. इसी तरह, जब यह दबाव क्षेत्र और गहराता है तो यह डिप्रेशन बन जाता है, जो तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं लेकर आता है.
कई जिलों में भारी बारिश के आसार
इस नए सिस्टम के कारण तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 अक्टूबर को चेन्नई और आसपास के इलाकों में 6 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है. इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मौसम विभाग के अनुसार, हर साल की तरह अक्टूबर के मध्य से दिसंबर के बीच चलने वाला उत्तर-पूर्वी मॉनसून अब सक्रिय होने लगा है. यह वही मौसम होता है जब देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश होती है.
दक्षिण भारत के लिए जीवनरेखा जैसा मौसम
उत्तर-पूर्वी मॉनसून तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए सबसे अहम बारिश का मौसम होता है. इस दौरान इन इलाकों में सालभर की कुल बारिश का लगभग 50% हिस्सा गिरता है. यही बरसात तालाबों, झीलों और जलाशयों को भरने में मदद करती है और भूजल स्तर बढ़ाती है.
तैयार रहें, बदल सकता है मौसम का मिज़ाज
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं. इसलिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. अगर सिस्टम तेज हुआ, तो बरसात एक बार फिर पूरे दक्षिण भारत में सक्रिय हो सकती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.