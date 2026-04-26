45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज पलटी मारेगा मौसम, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD Rain Alert 26 April 2026: देश में करीब 45 डिग्री सेल्सियस को टच कर रही तेज गर्मी के बीच बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज से मौसम पलटी मार सकता है. इस इफेक्ट्स की वजह से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
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IMD Weather Alert 26 April 2026: पूरा भारत इन दिनों तेज गर्मी से जूझ रहा है. सुबह उठते ही लू के थपेड़े लोगों को झुलसाने लग जाते हैं. बादलों के अभाव में सूरज की किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही हैं, जिससे हालात और ज्यादा विकट होते जा रहे हैं. हालांकि, अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने इस हफ्ते का जो अपडेट जारी किया है. उससे लोग राहत महसूस कर सकते हैं.
IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी ट्रफ के प्रभाव से प्री-मानसून गतिविधि बढ़ रही है. इसकी वजह से 26 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके प्रभाव से कुछ राज्यों में गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि संभव है. ऐसा होने पर लू के थपेड़े सह रहे लोगों को राहत मिल सकती है. हालांकि देश का औसत तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा.
आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में सूखा और गर्म मौसम रहेगा. गर्मी की वजह से दिन का तापमान 40-45°C तक पहुंच सकता है. इन राज्यों में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना नहीं है. इस दौरान दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और गुजरात में उमस बढ़ेगी, जिससे लोगों के पसीने निकलेंगे.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो IMD ने यहां पर लू का पीला अलर्ट जारी है. दिल्ली-एनसीआर में दिन का अधिकतम तापमान 42-45°C और न्यूनतम 25-28°C के आसपास रहेगा. दिन में सूखी और धूल भरी हवा चलेगी. हालांकि, आज दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है. इस दौरान हल्के बादल आसमान को घेर लेंगे, जिसके बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के छींटे पड़ सकते हैं. इस दौरान तेज हवाएं लोगों को गर्मी से राहत प्रदान कर सकती है. बारिश से तापमान 2-3 डिग्री कम हो सकता है. वहीं रातें उमस भरी रहेंगी.
मौसम विभाग के मुताबिक, तेज गर्मी के बावजूद आज देश के विभिन्न राज्यों में अच्छी-खासी बारिश होगी. आज रविवार को असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.
पूर्वी भारत में भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है. साथ ही आंधी भी आ सकती है, जिससे तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश संभव है.
आज जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश/बर्फबारी में भी बारिश के आसार हैं. पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में भी गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने संभव हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में प्री-मानसून के प्रभाव की वजह से आंधी संभव है.
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