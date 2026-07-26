/देशभर में मानसून का तांडव! पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट तो मैदानी इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, जानिए आज आपके शहर का मौसम

IMD weather update 26 July 2026: देशभर में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. मैदानों से लेकर पहाड़ों तक में बरसात जमकर हो रही है. पहाड़ों में भूस्खलन से कई जगहें रास्ते ठप पड़े हैं. मैदानी इलाकों में कई जगह बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम और कुछ राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. जहां दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बौछारें पड़ने से मौसम सुहावना रहेगा. वहीं पहाड़ी राज्यों और तटीय इलाकों में मानसूनी हवाओं की वजह से अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं कि आज देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.