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देशभर में मानसून का तांडव! पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट तो मैदानी इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, जानिए आज आपके शहर का मौसम

IMD weather alert 26 July 2026: देशभर में मानसून का तांडव चल रहा है! पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. आइए, जानते हैं कि आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:23 AM IST
देशभर में मानसून का तांडव! पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट तो मैदानी इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, जानिए आज आपके शहर का मौसम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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