Weather Update: उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी तेवर, छूट जाएगी कंपकंपी

IMD Weather Alert 27 December 2025: यह साल खत्म होने को है. इसके साथ ही ठंड भी अपने पूरे शबाब पर पहुंचने लगी है. भारतीय मौसम विभाग ने अब 27 दिसंबर के लिए मौसम का बड़ा अपडेट जारी किया है.
North India Weather Update 27 December 2025: उत्तर भारत में अब ठंड का असल खेला शुरू हो चुका है. गलन वाली ठंड लोगों के छक्के छुड़ा रही है. हालांकि राहत की बात ये है कि दिन में धूप के दर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही. लेकिन जैसे ही धूप छिपती है तो सर्दी अपने रौद्र रूप में आकर डराने लगती है. अब नए साल तक इसी सूखी सर्दी का दौर जारी रहने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कई दिनों तक बारिश के आसार नहीं है. ऐसे में हाड़ कंपा देने वाली यह ठंड ऐसे ही सताती रहेगी. आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत देशभर में 27 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है.
पंजाब-हरियाणा में चल सकती है शीत लहर
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर को शीत लहर चल सती है. इसकी से वहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम रह सकता है. पंजाब में घना कोहरा बने रहने के आसार हैं. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 28 दिसंबर तक कोल्ड डे की संभावना जताई गई है.
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर 27 दिसंबर को मौसम बदलने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन राज्यों में 27-28 दिसंबर को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. IMD ने जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 27 दिसंबर से हल्की बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. इसकी वजह से इन इलाकों में सड़क मार्ग प्रभावित हो सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में रहेगा गुनगुना मौसम
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली एनसीआर में 27 दिसंबर को सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 19-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.
इस दौरान हल्की स्पीड में हवाएं चलेंगी. इसकी वजह से लोगों को ठिठुरन का अहसास होगा. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता 200-500 मीटर तक कम हो सकती है. इसके चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली हवाई अड्डे पर पहले से ही फॉग-रिलेटेड डिले की चेतावनी जारी की जा चुकी है.
कोहरे का ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर
मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि घने कोहरे से ट्रेनें, फ्लाइट्स और सड़क यातायात में देरी की संभावना अधिक है. ऐसे में एक्सट्रा समय लेकर घर से निकलें और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें. अपने आप को हाइड्रेटेड रहें और बच्चों-बुजुर्गों का खास ख्याल रखें. चूंकि इन दिनों प्रदूषण का भी सितम जारी है. इसलिए सुबह-शाम बाहर की सैर से परहेज करें.
