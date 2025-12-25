Advertisement
trendingNow13053573
Hindi NewsदेशWeather Update: उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी तेवर, छूट जाएगी कंपकंपी

Weather Update: उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी तेवर, छूट जाएगी कंपकंपी

IMD Weather Alert 27 December 2025: यह साल खत्म होने को है. इसके साथ ही ठंड भी अपने पूरे शबाब पर पहुंचने लगी है. भारतीय मौसम विभाग ने अब 27 दिसंबर के लिए मौसम का बड़ा अपडेट जारी किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी तेवर, छूट जाएगी कंपकंपी

North India Weather Update 27 December 2025: उत्तर भारत में अब ठंड का असल खेला शुरू हो चुका है. गलन वाली ठंड लोगों के छक्के छुड़ा रही है. हालांकि राहत की बात ये है कि दिन में धूप के दर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही. लेकिन जैसे ही धूप छिपती है तो सर्दी अपने रौद्र रूप में आकर डराने लगती है. अब नए साल तक इसी सूखी सर्दी का दौर जारी रहने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कई दिनों तक बारिश के आसार नहीं है. ऐसे में हाड़ कंपा देने वाली यह ठंड ऐसे ही सताती रहेगी. आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत देशभर में 27 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है. 

पंजाब-हरियाणा में चल सकती है शीत लहर

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर को शीत लहर चल सती है. इसकी से वहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम रह सकता है. पंजाब में घना कोहरा बने रहने के आसार हैं. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 28 दिसंबर तक कोल्ड डे की संभावना जताई गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर 27 दिसंबर को मौसम बदलने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन राज्यों में 27-28 दिसंबर को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. IMD ने जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 27 दिसंबर से हल्की बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. इसकी वजह से इन इलाकों में सड़क मार्ग प्रभावित हो सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में रहेगा गुनगुना मौसम

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली एनसीआर में 27 दिसंबर को सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 19-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है. 

इस दौरान हल्की स्पीड में हवाएं चलेंगी. इसकी वजह से लोगों को ठिठुरन का अहसास होगा. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता 200-500 मीटर तक कम हो सकती है. इसके चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली हवाई अड्डे पर पहले से ही फॉग-रिलेटेड डिले की चेतावनी जारी की जा चुकी है.

कोहरे का ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर

मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि घने कोहरे से ट्रेनें, फ्लाइट्स और सड़क यातायात में देरी की संभावना अधिक है. ऐसे में एक्सट्रा समय लेकर घर से निकलें और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें. अपने आप को हाइड्रेटेड रहें और बच्चों-बुजुर्गों का खास ख्याल रखें. चूंकि इन दिनों प्रदूषण का भी सितम जारी है. इसलिए सुबह-शाम बाहर की सैर से परहेज करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना