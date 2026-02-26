बेंगलुरु में पारा 30 के पार, फरवरी में ही पसीने छूटे; उत्तरी भारत में भी क्या जल्दी आने वाली है लू? जानें मौसम अलर्ट

Advertisement
27 February 2026 Weather Update: भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पारा फरवरी में ही 30 के पार पहुंच गया है. इसके चलते वहां के लोगों के माथे से पसीना टपकने लगा है. तो क्या उत्तर भारत में भी लू इस बार जल्दी हीी लोगों को झुलसाने आ रही है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:05 PM IST
IMD Weather Alert 27 February 2026: बेंगलुरु, जो कभी अपनी ठंडी हवा और हल्के स्वेटर के लिए मशहूर था. वो आजकल काफी गर्म महसूस होने लगा है. कुछ हफ्ते पहले तक वहां सुबह के समय हल्के ऊनी कपड़े और गरम चाय का दौर चलता था. अब साफ आसमान और तेज धूप का राज है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है.  जिससे शहर सामान्य से काफी गर्म लग रहा है.

कई निवासियों का कहना है कि यह बदलाव इतनी तेज़ी से हुआ कि अलमारी को एडजस्ट करने का मौका ही नहीं मिला. स्वेटर की जगह रातों-रात कॉटन की शर्ट्स आ गईं और छत वाले पंखे फिर से लगातार चलने लगे हैं. हालत ये है कि हुडी पहनने वाले इस शहर के लोग अब अपने घरों में कूलर और एसी लगवा रहे हैं. मौसम की इस उलटबांसी से लोगों में अनिश्चितता भी बढ़ गई है कि वे आगे क्या करें. 

हिमालय क्षेत्र में आ रहा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम का यह खेल बेंगलुरु ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी जारी है. उत्तरी भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 27-28 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. इसकी वजह से हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा. राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में इस शुक्रवार यानी 27 फरवरी को मौसम आमतौर पर साफ रहेगा. हालांकि दोपहर या शाम को हल्के बादल छा सकते हैं. अधिकतम तापमान 30-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलेगी और गर्मी महसूस होगी. यह तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री अधिक है, जिससे बढ़ती गर्मी का अहसास होगा. 

इन राज्यों में तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है. वहां पर अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह 35 डिग्री सेल्सियस के करीब जा सकता है. साफ आसमान और कम नमी के कारण दिन में गर्मी तेज महसूस होगी. जबकि रातें अभी भी अपेक्षाकृत ठंडी रहेंगी. यह फरवरी के लिए असामान्य रूप से गर्म मौसम है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की ओर इशारा कर रहा है. 

इन राज्यों में झमाझम होगी बरसात

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन बारिश के आसार बहुत कम हैं. पूर्वी और दक्षिणी भारत में मौसम सामान्य रहेगा. जबकि केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

weather update

