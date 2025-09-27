Weather Alert: दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात! IMD का ताजा अपडेट

IMD Weather Alert 28 September 2025: त्योहारों के सीजन में मौसम खलल डालने की तैयारी कर रहा है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बरसात की संभावना है. इसे देखते हुए अलर्ट जारी कर लोगों से सजग रहने को कहा गया है.
Dussehra 2025 Weather Update in Hindi: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी कोलकाता में पंडालों और उत्सवों की रौनक चरम पर है. इस बार महाअष्टमी 30 सितंबर, महानवमी 1 अक्टूबर और दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ रहे हैं. लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन दिनों मॉनसून की वापसी के बीच भारी बारिश और तूफानी मौसम देखने को मिल सकता है.
पिछले हफ्ते ही दक्षिण बंगाल के हिस्सों में भारी बारिश और जलभराव ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था. जिससे सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा था. ऐसे में अब त्योहारी सीजन में बारिश की वापसी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत हैं, जो अगले 24 घंटे में गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है.
कोलकाता में 28 सितंबर को बरसात क आसार
इस प्रणाली की वजह से उठी हवाओं और नमी के कारण गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में नमी बढ़ेगी और मौसम सक्रिय रहेगा. जिससे 28 और 29 सितंबर को कोलकाता और आसपास हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. जबकि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मौसम की तीव्रता तेज रहेगी. विशेषकर 1 और 2 अक्टूबर को भारी बारिश, गरज-चमक और तेज़ हवाओं के चलते त्योहारों की रौनक पर असर पड़ सकता है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों बिजली गिरने और आंधी-तूफान की घटनाएं भी हो सकती हैं. लगातार बारिश से स्थानीय जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे दुर्गा पूजा और दशहरा के आयोजन प्रभावित हो सकते हैं.
हालांकि, भक्तों और श्रद्धालुओं का उत्साह मौसम की बाधाओं के बावजूद कभी कम नहीं होता. दुर्गा पूजा के इस महापर्व में भले ही बारिश रंग में भंग डाल सकती है, लेकिन कोलकाता और बंगाल की जनता हर बार की तरह इसे पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाने को तैयार है.
दिल्ली-एनसीआर में विदा हुआ मॉनसून लेकिन...
वहीं दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 24 सितम्बर 2025 को विदा हो चुका है. पिछले साल 2024 में मॉनसून दिल्ली से 2 अक्टूबर को विदा हुआ था. इस साल मॉनसून सीजन में दिल्ली में 41% अधिक बारिश हुई है. मॉनसून भले ही चला गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली या आसपास के क्षेत्र में बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी. बीच-बीच में पश्चिमी विक्षोभ के आने से बारिश का सिलसिला आगे भी बना रहेगा. हालांकि वह बारिश और तीव्र नहीं होगी.
28 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, 28 सितंबर को उत्तर भारत का मौसम काफी गर्म और आर्द्र रहने की उम्मीद है. दिल्ली जैसे शहरों में तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रह सकता है. हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि कुल मिलाकर धूप भरा दिन रहेगा. हवा की गति सामान्य रहेगी, इसलिए बाहर घूमने वालों को गर्मी से बचाव के लिए पानी ज्यादा पिएं.
वहीं दक्षिण भारत में 28 सितंबर को मानसून की विदाई के साथ मौसम सुहावना हो जाएगा. चेन्नई में तापमान 32-27 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि बैंगलोर जैसे ऊंचे इलाकों में 27-20 डिग्री तक ठंडक महसूस होगी. तमिलनाडु और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, खासकर आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ. समुद्री इलाकों में नमी ज्यादा रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर यात्रा के लिए अच्छा दिन होगा.
पूर्वी भारत का तेज बरसात का अलर्ट
पूर्वी भारत, खासकर ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में 28 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. कोलकाता में तापमान 32-27 डिग्री रहेगा, लेकिन गरज-चमक और तेज हवाओं (30-50 किमी/घंटा) के साथ बारिश जारी रह सकती है. पूर्वोत्तर राज्यों में भी छिटपुट भारी वर्षा संभव है. बाढ़ या जलभराव का खतरा है, इसलिए सतर्क रहें और जरूरी यात्राएं टालें.
पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में मौसम गर्म लेकिन कम नम रहेगा. मुंबई में तापमान 28-26 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि अहमदाबाद में 33-26 डिग्री तक पहुंच सकता है. विदर्भ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और तूफानी हवाएं संभव हैं. राजस्थान के रेगिस्तानी भाग शुष्क रहेंगे, जहां धूप तेज होगी. कुल मिलाकर, तटीय इलाकों में नमी बनी रहेगी.
मध्य भारत का ऐसा रहने वाला है मौसम
मध्य भारत, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान सामान्य रहेगा. नागपुर में 29-23 डिग्री, जबकि भोपाल में 33-25 डिग्री का अनुमान है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है, खासकर 27-30 सितंबर के दौरान. हवाएं तेज चल सकती हैं, इसलिए किसानों और यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए.
