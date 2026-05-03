मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा; IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

IMD Weather Alert 3 May 2026: तेज गर्मी के बाद अब मौसम पलटी मार चुका है. भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा जताया है. इसके लिए IMD ने ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है.
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IMD Weather Forecast 3 May 2026: अप्रैल में रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बाद मई की शुरुआत में मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है. शनिवार रात मौसम अचानक बदला और हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. इसके साथ ही मौसम एकदम ठंडा हो गया, जिसे लोगों ने खूब एंज्वॉय किया. हालांकि कई इलाकों में इसकी वजह से बिजली भी गुल हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम की इन बदलती परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों के अंदर में गरज-चमक के साथ बारिश होने, कई जगह बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की आशंका जताई है. इस दौरान घर से बाहर निकलते वक्त सजगता बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि आंधी की वजह से सिर के ऊपर कोई चीज या बिजली गिर जाने का खतरा रहता है.
IMD का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है. इसकी वजह से चक्रवाती हवाएं बन रही हैं, जो आंधी के साथ बारिश ला रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान करीब एक सप्ताह तक लू पड़ने की कोई आशंका नहीं है. इस दौरान औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. रात गर्म लेकिन नम बनी रहेगी.
अगर 3 मई के मौसम की बात करें तो मौसम बादलयुक्त रहेगा. अधिकतम तापमान 40-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25-30 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. IMD के अनुसार, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. कई जगहें तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की भी आशंका है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2026 में देशभर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई है. 3 मई को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) और सटे मध्य भारत में छिटपुट गरज, बिजली, तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी.
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