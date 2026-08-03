/अगले 7 दिन हैं बेहद भारी! कई राज्यों में टूटेगा कुदरत का कहर, जानिए 3 से 9 अगस्त के बीच कहां गिरेगी बिजली और कहां होगी झमाझम बारिश?

IMD Weather Alert 3 August 2026: देशभर में लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसके चलते देश में बरसात की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में अब तक 93 लोग मारे जा चुके हैं. असम में बाढ़ का प्रकोप अब भी बना हुआ है और हजारो लोगों को साफ पानी, भोजन और शौचालय की गंभीर दिक्कत बनी हुई है. वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तेज बरसात की वजह से खिसक रहे पहाड़ बड़ी मुसीबत बने हुए हैं. इसके चलते कई जगह सड़क मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे लोगों का आना-जाना प्रभावित हो रहा है. भारत मौसम विभाग ने आज देश के 22 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. आइए, आपको बताते हैं कि देशभर में 3 से 9 अगस्त तक मौसम कैसा रहने वाला है.