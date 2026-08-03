/अगले 7 दिन हैं बेहद भारी! कई राज्यों में टूटेगा कुदरत का कहर, जानिए 3 से 9 अगस्त के बीच कहां गिरेगी बिजली और कहां होगी झमाझम बारिश?

IMD Weather Alert 3 August 2026: देशभर में लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसके चलते देश में बरसात की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में अब तक 93 लोग मारे जा चुके हैं. असम में बाढ़ का प्रकोप अब भी बना हुआ है और हजारो लोगों को साफ पानी, भोजन और शौचालय की गंभीर दिक्कत बनी हुई है. वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तेज बरसात की वजह से खिसक रहे पहाड़ बड़ी मुसीबत बने हुए हैं. इसके चलते कई जगह सड़क मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे लोगों का आना-जाना प्रभावित हो रहा है. भारत मौसम विभाग ने आज देश के 22 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. आइए, आपको बताते हैं कि देशभर में 3 से 9 अगस्त तक मौसम कैसा रहने वाला है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून की सक्रियता देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूप में बनी रहेगी. इस अवधि में उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश के आसार हैं. वहीं देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश के भी आसार बने हुए हैं.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो इस हफ्ते राहत की बौछारें पड़ने से उमस से निजात मिल सकती है. दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही बनी रहने का अनुमान है. आज यानी 3 से 6 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में तेज गरज बरसात के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी हो सकती हैं.
इस बारिशनुमा माहौल से अधिकतम तापमान में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. इस सप्ताह 20 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी. लेकिन बारिश होने की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी झेलनी पड़ सकती है.
पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस पूरे हफ्ते मध्यम से भारी स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. जबकि, जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कठुआ और घाटी के आसपास के इलाकों में 5 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है. पंजाब और हरियाणा में IMD ने 3 और 4 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
इस सप्ताह पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 7 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है. जबकि पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज बारिश के आसार जताए गए हैं. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 3 से 6 अगस्त के बीच मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश जारी रहेगी.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी व पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. हालांकि, पश्चिमी हिस्सों में बारिश थोड़ी हल्की रहेगी. कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है. गुजरात में कई दिनों से हो रही तेज बारिश का जोर धीरे-धीरे कम होगा.