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अगले 7 दिन हैं बेहद भारी! कई राज्यों में टूटेगा कुदरत का कहर, जानिए 3 से 9 अगस्त के बीच कहां गिरेगी बिजली और कहां होगी झमाझम बारिश?

Today Weather Alert 3 August 2026: अगले 7 दिन मौसम के लिए लिहाज बेहद भारी हैं! इस दौरान कई राज्यो में झमाझम बारिश और भूस्खलन-बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. आइए, जानते हैं कि 3 से 9 अगस्त के बीच कहां पर बिजली गिरने वाली है और कहां पर झमाझम बारिश होगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 05:26 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:27 AM IST
अगले 7 दिन हैं बेहद भारी! कई राज्यों में टूटेगा कुदरत का कहर, जानिए 3 से 9 अगस्त के बीच कहां गिरेगी बिजली और कहां होगी झमाझम बारिश?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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