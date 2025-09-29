Weather Alert: तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; इस दिन से फिर बरस सकते हैं बादल

Latest Weather Updates 30 September 2025: देश के कई हिस्सों में मॉनसून वापस जा चुका है. इसके बावजूद गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है. दिन तो छोड़िए, रात में भी पसीने नहीं सूख पा रहे हैं. अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा.
IMD Weather Alert 30 September 2025 News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से गर्मी-उमस बढ़ गई है. जिससे लोग परेशान हैं. बीते चार दिनों से पारा लगातार चढ़ रहा है. घर में पंखे-कूलर के सामने बैठने के बावजूद पसीना सूख नहीं रहा है. बढ़ी हुई नमी के कारण रात का तापमान भी बढ़ गया है और यह 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है.
मानसून विदाई के बाद उमस ने घेरा
प्राइवेट मौसम वेबसाइट स्काईमेट वेदर के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 24 सितंबर को विदा हो चुका है. जो सामान्य समय से एक दिन पहले है. आमतौर पर मॉनसून की विदाई के बाद दिन का तापमान जरूर बढ़ता है, लेकिन नमी घट जाती है. इस बार पूर्वी हवाओं के प्रवेश के कारण दिल्ली-एनसीआर में चिपचिपी और उमस भरी स्थिति बनी हुई है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक हवाओं का रुख नहीं बदलेगा, इसलिए उमस भरा मौसम जारी रहेगा. हफ्ते के दौरान हल्की फुहारें या बूंदाबांदी हो सकती हैं, लेकिन बारिश बहुत हल्की और थोड़े समय के लिए ही होगी.
दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?
गुजरात पर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 4 दिन तक बना रहेगा. वहीं बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती परिसंचरण 48 घंटों में निम्न दबाव में बदल जाएगा. इसके बाद यह सिस्टम भीतर की ओर बढ़कर मध्य भारत के हिस्सों में पहुंचेगा. जिसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर में पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी. इस दौरान आसमान में बिखरे बादल और हल्की से मध्यम स्तर की हवा चलने की संभावना है. इसके प्रभावस्वरूप हल्की बारिश या बूंदाबांदी के भी आसार बने रहेंगे. हालांकि बारिश छिटपुट और बहुत हल्की होगी, लेकिन वीकेंड से लेकर अगले हफ्ते की शुरुआत तक वर्षा की तीव्रता और दायरा बढ़ सकता है.
वापस जाने का नाम नहीं ले रहा मॉनसून!
वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां पर हो रही बारिश 2 अक्टूबर तक अस्थाई रूप से थमने की संभावना है. इसके बाद मुंबई में बारिश फिर लौट सकती है, जिससे शहर से मॉनसून के जाने में देरी हो सकती है. मुंबई से मॉनसून की विदाई की सामान्य तारीख 29 सितंबर थी. लेकिन, नवीनतम डेटा के आधार पर इसे संशोधित कर 2020 में 8 अक्टूबर कर दिया गया था. हालांकि, मानसून अब भी इस तारीख से आगे बढ़ रहा है. पिछले साल भी मानसून 15 अक्टूबर को विदा हुआ था, लेकिन बारिश शहर और उपनगरों में उसके बाद भी जारी रही. इस साल भी मॉनसून की ऐसी ही स्थिति दोबारा हो सकती है.
इस शहर में 4 अक्टूबर से बारिश का दौर शुरू
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव जल्द बन सकता है. यह सिस्टम जब मध्य भारत और उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा, तो कोंकण तट पर दक्षिण-पश्चिमी मानसून की धारा फिर से मजबूत हो जाएगी. इसकी वजह से 4 से 6 अक्टूबर के बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का एक और दौर शुरू होगा. यह बारिश पिछले दौर जितनी तेज नहीं होगी, लेकिन मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी. इसके बाद भी क्षेत्र में बिखरी हल्की बारिश जारी रहेगी. मुंबई में मॉनसून की विदाई सामान्य तारीख 8 अक्टूबर से आगे बढ़ सकती है.
अगले 24 घंटों में कहां-कहां बरसेंगे बादल?
एजेंसी के अनुसार, देश के अधिकतर हिस्सों मॉनसून भले ही जा चुका हो लेकिन 30 सितंबर को कई राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं. मंगलवार को पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है. अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और कोंकण व गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गंगा के मैदानी इलाकों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मध्यम स्तर से भारी बारिश हो सकती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.