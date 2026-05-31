गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया कब फिर 40°C के पार पहुंचेगा पारा? जानें मौसम अपडेट

Delhi ACR Weather Update: झुलसाने वाली तेज गर्मी के बाद अब उत्तर भारत में मौसम ने अचानक पलटी मारी है. रिमझिम बारिश के साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं. जिससे मौसम सुहावना हो गया है. रात में ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सा एहसास हो रहा है. लेकिन सवाल है कि गर्मी से यह राहत कब तक रहेगी और इस संडे यानी 31 जुलाई को मौसम कैसा रहेगा. इस बारे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपडेट जारी किया है.

रविवार को इन राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, देश में रविवार को मौसम विविधतापूर्ण रहेगा. उत्तर भारत में आने वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान हल्की बारिश के आसार हैं. कुछ स्थानों पर गर्मी बनी रहेगी, लेकिन हवा चलने की वजह से गर्मी से राहत मिलेगी.

पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत में आने वाले असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. 31 मई को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी है. इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं एक साथ चलेंगी. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं. इस दौरान गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी. इसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली-एनसीआर में रविवार बनेगा फन डे

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 31 रविवार का फन डे बनने वाला है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. बिजली गिरने की आशंका भी रहेगी. इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे पेड़ और खंभे उखड़ सकते हैं. इस रविवार को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 36-38°C और न्यूनतम 22-24°C रह सकता है.

1 जून के बाद फिर से बढ़ जाएगी गर्मी!

इससे पहले 30 मई को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी आई थी. साथ ही, गरज-चमक के साथ बारिश भी हुई, जिससे तापमान में 8-12°C की गिरावट दर्ज की गई. इससे दिल्ली-NCR के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली. 31 मई को भी इस राहत का असर जारी रह सकता है, हालांकि 1 जून के बाद तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है.