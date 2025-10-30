Advertisement
Weather Update: आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट

IMD Weather Alert 31 October 2025: हवा का बहाव कम होने की वजह से इस वक्त प्रदूषण की परतों ने फिर से आसमान घेरना शुरू कर दिया है. इसके चलते हर आदमी आंखों में जलन महसूस कर रहा है. ऐसे में लोगों को अब बारिश से ही उम्मीदें हैं.

Oct 30, 2025
31 October 2025 Weather Updates: उत्तर भारत में इन दिनों मौसम पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है. मॉनसून के बाद से लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण हवा में सूखापन बना हुआ है. अब दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात में ठंडक बढ़ने लगी है. मौसम के इस बदलाव से सर्दी के मौसम की शुरुआत साफ महसूस की जा सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए थे, लेकिन अब आसमान धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है. दिन में हल्की धूप निकलेगी और शाम होते-होते ठंडी हवा चलने लगेगी. प्रदूषण की हल्की परत बनी रह सकती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं होगा.

ग्रामीण इलाकों में हो सकती है बारिश

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस की जा रही है. खेतों में ओस जमने लगी है और ग्रामीण इलाकों में लोग अब हल्के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं. उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है, और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की शुरुआती संभावना भी बढ़ रही है.

दिन में धूप लग रही है सुहावनी

राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी रात के समय तापमान धीरे-धीरे नीचे जा रहा है. दिन में धूप सुहावनी लग रही है और शाम के बाद हवा में ठंडापन महसूस होने लगा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा दिखाई देने लगा है, जो आने वाले दिनों में और घना हो सकता है.

कुल मिलाकर, उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में अब मौसम बदल चुका है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, और अगले हफ्ते तक आसमान साफ रहने के आसार हैं. दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंडी हवा के साथ नवंबर की शुरुआत का आगाज हो सकता है. 

दक्षिण भारत में दिख रहा मौसम में बदलाव

वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो उसके कई इलाकों में इस समय मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों जगहों पर बने सिस्टम के असर से कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है.

तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मॉनसून सक्रिय है, जिससे चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टिनम और तंजावुर जैसे तटीय इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है. भीतरी हिस्सों में मौसम अधिकतर साफ़ रहेगा, लेकिन हवा में नमी बनी रहेगी.

केरल में हल्की बारिश का दौर जारी

केरल में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा और कोझिकोड के आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि उत्तरी केरल में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. दिन में उमस और शाम को हल्की ठंडक महसूस होगी.

कर्नाटक के दक्षिणी और तटीय हिस्सों जैसे मंगलुरु, उडुपी और कारवार में हल्की बारिश के आसार हैं. जबकि बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में आसमान आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Devinder Kumar

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

