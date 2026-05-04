Weather Alert: कभी धूप तो कभी आंधी-बारिश, 4 मई को मौसम खेलेगा ‘मूड स्विंग गेम’; IMD ने जारी किया 'येलो' अलर्ट

IMD Weather Alert 4 May 2026: Weather Alert: कभी धूप तो कभी आंधी-बारिश. मौसम इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है. आज भी 4 मई को मौसम ‘मूड स्विंग गेम’ खेलेगा. IMD ने आज सोमवार के लिए मौसम का 'येलो' अलर्ट जारी किया है.
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IMD Weather Forecast 4 May 2026: उत्तर भारत में मौसम पिछले 2 दिनों से अजब-गजब बना हुआ है. दिन में तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. लेकिन शाम होते ही तेज हवाएं बूंदाबांदी मौसम को सुहावना बना देती है. इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है. हालांकि यह मौसम लोगों को बीमार करने के लिए भी काफी है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी होगा कि 4 मई का मौसम दिल्ली एनसीआर समेत देशभर के लिए कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज 4 मई को देश के कई हिस्सों में मिश्रित मौसम रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से उत्तर भारत में आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. वहीं कुछ क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप बरकरार रहेगा.
आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल-उत्तराखंड में आंधी, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं, जिसके असर की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं. वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में छिटपुट आंधी-बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां रहने के आसार हैं. कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, विदर्भ में गर्मी का असर जारी रह सकता है.
IMD ने 4 से 5 मई के दौरान हिमालयी क्षेत्र से सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होगी. इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग ने इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के मुताबिक, 4 मई को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती हैं. दिन में तेज हवाओं के साथ आंधी आ सकती है. आसमान में गरज-चमक की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22-24 डिग्री के आसपास रह सकता है. दिनभर दक्षिण-पूर्वी दिशा से आने वाली हवाएं चलेंगी. पिछले दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. भारतीय मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.
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