वीकेंड पर मौसम का कहर! गरज-चमक, तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट

IMD Weather Alert 4th April 2026: इस वीकेंड पर लोगों को मौसम का कहर देखने को मिल सकता है. इस बारे में IMD ने अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के मुताबिक, गरज-चमक, तेज हवाएं और ओले लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं.
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North India Weather Update 4th April 2026: उत्तरी भारत में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है. रह-रहकर लगातार बूंदाबांदी हो रही है. साथ ही हवाएं भी चल रही हैं, जिससे अभी गर्मी का एहसास लोगों को नहीं हो पाया है. हालांकि, इस बदलाव की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. अगर बारिश का दौर नहीं रुका तो खेतों में तैयार उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो सकती है. जिससे उनकी पिछले 4 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अब इस वीकेंड के लिए बड़ा मौसम अपडेट जारी किया है. जिसे हम सबको जान लेना चाहिए, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं.
IMD के अनुसार, 4 और 5 अप्रैल 2026 को देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में दो पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव रहेगा. इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान उत्तरी भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ बिजली चमक सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर ओले गिरने का भी अलर्ट है.
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 4-5 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं.राज्यों में तेज हवाओं वाली आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है और बिजली व्यवस्था भी डिस्टर्ब हो सकती है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 4 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान 29-31°C और न्यूनतम 18-20°C के आसपास रहने की उम्मीद है. इससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी. रविवार 5 अप्रैल को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा.
देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी 4 अप्रैल तक कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है. बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में 5 अप्रैल से बारिश का दौर बढ़ सकता है. दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में छिटपुट स्तर की बरसात संभव है. वहीं पूर्वोत्तर में असम और मेघालय आदि में सामान्य वर्षा जारी रह सकती है.
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