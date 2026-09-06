/यूपी-दिल्ली समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बिहार-झारखंड में बिजली गिरने की आशंका; जानिए मौसम विभाग का अपडेट

IMD Rain Alert 6 September 2026: देशभर में मानसून फिर सक्रिय हो चुका है. आसमान में एक बार फिर बादल नजर आ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से रह-रहकर बारिश हो रही है. इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है. यह भीगा-भीगा मौसम आज भी जारी रहने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है, जिसे हमें जानना चाहिए.
IMD के मुताबिक, 6 सितंबर के लिए देश के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में भारी बारिश होगा. मौसम विभाग के अनुसार, देश के लगभग 24 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है. इस दौरान बिजली कड़कने और 40 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर समेत पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
आज पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के खतरा रहेगा. इसे देखते हुए वहां पर खतरे की चेतावनी जारी की गई है. देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. बिहार और झारखंड में भी आज मौसम भीगा-भीगा रहेगा. आज पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. इस दौरान बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है.
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश में भी तेज बरसात के आसार हैं. वहां पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और ग्वालियर रीजन में तेज बरसात को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है.
पंजाब और हरियाणा में भी आज मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा. राज्य के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, अंबाला और चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता व दार्जिलिंग, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज आज भीगा-भीगा रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. आकाश में बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कई इलाकों में बहुत हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
इसके बाद दोपहर से शाम के बीच एक और स्पेल आ सकता है, जिसमें मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री के बीच रहेगा. जबकि, न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.