/यूपी-दिल्ली समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बिहार-झारखंड में बिजली गिरने की आशंका; जानिए मौसम विभाग का अपडेट

IMD के मुताबिक, 6 सितंबर के लिए देश के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में भारी बारिश होगा. मौसम विभाग के अनुसार, देश के लगभग 24 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है. इस दौरान बिजली कड़कने और 40 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर समेत पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.