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यूपी-दिल्ली समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बिहार-झारखंड में बिजली गिरने की आशंका; जानिए मौसम विभाग का अपडेट

IMD Weather Alert 6 September 2026: यूपी-दिल्ली समेत 24 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है. वहीं बिहार-झारखंड में बिजली गिरने की आशंका है. आइए, जानते हैं कि देश में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 06, 2026, 05:41 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:41 AM IST
यूपी-दिल्ली समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बिहार-झारखंड में बिजली गिरने की आशंका; जानिए मौसम विभाग का अपडेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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