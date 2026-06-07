Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मौसम का रौद्र रूप शुरू? कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी! आसमान से आज बरस सकता है कहर, जानें IMD का अपडेट

मौसम का रौद्र रूप शुरू? कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी! आसमान से आज बरस सकता है कहर, जानें IMD का अपडेट

IMD Weather Alert 7 June 2026: क्या अभी से मौसम का रौद्र रूप शुरू हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कई राज्यों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है! मौसम विभाग के मुताबिक, आज बारिश के रूप में आसमान से कहर बरस सकता है. आइए जानते हैं कि आपके यहां का मौसम आज कैसा रहेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:14 AM IST
मौसम का रौद्र रूप शुरू? कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी! आसमान से आज बरस सकता है कहर, जानें IMD का अपडेट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मौसम का रौद्र रूप शुरू? कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी! आसमान से बरस सकता है कहर
weather update19 min ago
2
rashifal by ajay bhambi31 min ago
3
Career Rashifal51 min ago
4
supersonic plane1 hr ago
5
tarot card reading1 hr ago