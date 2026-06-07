/मौसम का रौद्र रूप शुरू? कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी! आसमान से आज बरस सकता है कहर, जानें IMD का अपडेट

IMD Weather Forecast 7 June 2026: पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है. वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंचने के बाद आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज 7 जून को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है. केरल और माहे में 7 जून तक रेड अलर्ट जारी है. जबकि असम और मेघालय में भी भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश/बर्फबारी की गतिविधि रहेगी.
मध्य भारत में आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में आने वाले बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर आज का मौसम मुख्य रूप से गर्म और शुष्क रहेगा. कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है. राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भी आज गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. वहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज 7 जून को दिल्ली-एनसीआर में मौसम आंशिक रूप से बादलयुक्त रहेगा. हवाएं 10-20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी. कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, हालांकि उसकी तीव्रता 6 जून की तुलना में बारिश की तीव्रता कम रहने की उम्मीद है. इस दौरान अधिकतम तापमान 38-40°C और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में पिछले दिनों तापमान 40 डिग्री के आसपास घूम रहा था. आज 7 जून को तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. इस दौरान हवा में 40-80% के बीच नमी रहेगा, जिससे उमस महसूस हो सकती है. इसकी वजह से दोपहर में गर्मी तेज रहेगी. हालांकि सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधि की वजह से उत्तर भारत में गर्मी से फिलहाल राहत मिल रही हो, लेकिन आगामी दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसलिए कहीं भी बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाने से पहले आने वाले दिनों का मौसम अपडेट जरूर चेक कर लें.