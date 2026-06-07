/मौसम का रौद्र रूप शुरू? कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी! आसमान से आज बरस सकता है कहर, जानें IMD का अपडेट

IMD Weather Forecast 7 June 2026: पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है. वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंचने के बाद आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज 7 जून को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है. केरल और माहे में 7 जून तक रेड अलर्ट जारी है. जबकि असम और मेघालय में भी भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है.