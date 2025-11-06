Weather Update: तेजी से लुढ़का तापमान तो बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट

7 November 2025 Weather Update: ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से उत्तरी भारत में तापमान एकाएक गिर गया है. इसके चलते लोगों को कंपकंपी का अहसास होने लगा है.
North India Weather Update: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान धीरे-धीरे गिरने लगा है. पहाड़ों में हुई बर्फबारी और मैदानों में बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं ने रात के तापमान को काफी नीचे पहुंचा दिया है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि अभी तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं पहुंचा है, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक इसके और गिरने की संभावना है.
दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह
प्राइवेट मौसम वेबसाइट स्काईमेट वेदर के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है. बीते 24 घंटों में इसमें करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.
इस सीजन में पहली बार दिल्ली का तापमान 15 डिग्री से नीचे गया है. तापमान में आई गिरावट की वजह से आज सुबह दिल्ली की हवा में ठंडक साफ महसूस की गई. आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी और सप्ताहांत तक तापमान एक अंक तक पहुंच सकता है.
नवंबर में दिल्ली का सबसे कम तापमान
दिल्ली में नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान का एक अंक तक गिरना आम बात है. आमतौर पर यह सबसे कम तापमान महीने के अंतिम सप्ताह में दर्ज होता है. साल 2020 में 23 नवंबर को न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे कम रहा है.
आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति
फिलहाल पहाड़ों पर कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है. इसके चलते मैदानी हिस्से ठंडी हवाओं की चपेट में बने रहेंगे. दिल्ली और आसपास के इलाकों में लंबा शुष्क मौसम दौर जारी रहेगा. नवंबर के मध्य के बाद सूखी सर्द हवाओं वाला विशिष्ट ठंड का दौर और तेज़ी से बढ़ेगा.
उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है. तापमान तेजी से गिर रहा है और दिल्ली सहित मैदानी इलाकों में इस हफ्ते के अंत तक तापमान एक अंक तक पहुंचने की संभावना है. सर्दियों का असली एहसास अब शुरू हो चुका है.
पिछले 24 घंटों में कहां हुई बारिश?
पिछले 24 घंटे के दौरान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई. वहीं ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई. आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई. तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर तटीय तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई.
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उत्तर कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और केरल में हल्की बारिश हुई. राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई.
अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?
अगले 24 घंटे के दौरान, अगले 24 घंटों में अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. उत्तर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.
