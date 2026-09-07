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पहाड़ों में आज भी लैंडस्लाइड का अलर्ट, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बरसेंगे बादल; जानें आज पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Alert 7 September 2026: आज सप्ताह का पहला वर्किंग डे है. मौसम विभाग ने आज पहाड़ों के लिए लैंडस्लाइड और पूर्वोत्तर भारत के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए, जानते हैं कि आपके क्षेत्र में आज मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 07, 2026, 05:16 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:16 AM IST
पहाड़ों में आज भी लैंडस्लाइड का अलर्ट, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बरसेंगे बादल; जानें आज पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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