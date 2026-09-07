/पहाड़ों में आज भी लैंडस्लाइड का अलर्ट, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बरसेंगे बादल; जानें आज पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम

IMD Rain Alert 7 September 2026: कुछ दिनों की शांति के बाद मानसून की एक बार फिर वापसी हो चुकी है. देश के तमाम राज्यों में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से तापमान में काफी कमी आई है और गर्मी की तपिश भी लगभग खत्म हो गई है. आज सप्ताह का पहला वर्किंग डे है और लाखों कामकाजी लोग जॉब पर जाने के लिए बाहर निकलेंगे. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.