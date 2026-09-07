/पहाड़ों में आज भी लैंडस्लाइड का अलर्ट, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बरसेंगे बादल; जानें आज पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम

IMD Rain Alert 7 September 2026: कुछ दिनों की शांति के बाद मानसून की एक बार फिर वापसी हो चुकी है. देश के तमाम राज्यों में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से तापमान में काफी कमी आई है और गर्मी की तपिश भी लगभग खत्म हो गई है. आज सप्ताह का पहला वर्किंग डे है और लाखों कामकाजी लोग जॉब पर जाने के लिए बाहर निकलेंगे. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और मौसम पूर्वानुमान आंकड़ों के अनुसार, 7 सितंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों और राजधानी क्षेत्र में मिला-जुला मौसम देखने को मिलेगा. कहीं पर तेज बरसात होगी तो कहीं पर आंशिक बादल छाए रहेंगे.
यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के दौर से आज राहत मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश और बिहार में आज हल्की से मध्यम स्तर की बिखरी हुई बारिश हो सकती है. दिन में आंशिक रूप से धूप खिलेगी और तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. वहीं पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह आसमान साफ रहेगा तो कई जगह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में 9 सितंबर को मानसून का प्रभाव धीमा रहेगा. आज आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है. दिन के समय हल्की बौछारें पड़ सकती हैं या गरज-चमक की घटना हो सकती है. हालांकि, किसी बड़ी या भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. बारिश न होने की वजह से मौसम में उमस बनी रहेगी. खासकर दिन के समय पसीने निकल सकते हैं. अधिकतर तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है.
देश के पहाड़ी राज्यों यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मानसून की सक्रियता आज भी लगातार जारी रहेगी. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है. संवेदनशील और ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन का अलर्ट है. सड़कों पर फिसलन की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है.
पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में मानसून की बारिश आज भी झमाझम होगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना रहेगी. कुल मिलाकर आज बड़े जलभराव की आशंका नहीं है और आप आराम से काम-काज पर निकल सकते हैं. लेकिन पहाड़ों की यात्रा के दौरान सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा.