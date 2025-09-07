रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घूमने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट

IMD Weather Alert 7th September 2025: हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब समेत कई राज्यों में आसमानी आफत विनाशलीला बन चुकी है. हिमाचल में 366 मौते हों चुकी हैं. पंजाब में 46 मौतें हो चुकी हैं. ऐसे में इन राज्यों की यात्रा जबतक बहुत जरूरी न हो न करने की सलाह दी जाती है.
Weather News today: मौसम विभाग ने अब 7 सितंबर यानी रविवार के लिए अलर्ट जारी किया है. आज आपको घर से निकलने से पहले ये रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए. सितंबर महीने का पहला हफ्ता खत्म होने को है लेकिन बादलों की मनमानी अब भी जारी है. ना वो पहाड़ों पर रुकने को तैयार हैं और ना ही मैदानों में. नतीजा हर तरफ तबाही का मंजर है. फिर वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर पंजाब. अन्न का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब में नदियों ने तबाही मचा दी. तबाही भी ऐसी वैसी नहीं, 23 के 23 जिलों में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है. ज्यादा तबाही पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हुई है. गुरदासपुर, फाजिल्का और फिरोजपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं. लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है.
आज इन राज्यों में संभलकर!
7 सितंबर को कई शहरों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है. रविवार को राजस्थान, गुजरात में आज भारी बारिश का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर में आज मौसम बिगड़ सकता है. भारी बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पंजाब में रविवार को तेज बारिश हो सकती है. हालांकि बारिश की मात्रा कम रहेगी, जिससे पानी घटने की उम्मीद है. इसी तरह आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट है, पहाड़ी राज्यों में भू-स्खलन का खतरा है इसलिए आप अभी कुछ दिनों तक इन राज्यों में घूमने जाना पूरी तरह से अवायड करें और अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो फोन पर जिला प्रशासन के अलर्ट का पालन करें.
पंजाब का हाल बेहाल
पंजाब में 1948 गांव बाढ़ में डूबे. 3.8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित. 11.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि डूबी. अब तक 43 लोगों की मौत. वहीं लाखों लोग बिना बिजली के जिंदगी जीने को मजबूर हैं. एक आंकड़े के मुताबिक 1948 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं. 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. करीब 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि नष्ट हो गई है. अब तक 43 लोगों की मौत की खबर है. लाखों लोग बिजली और साफ पानी से वंचित हैं.
भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पंजाब का आखिरी गांव तेजा रुहेला भी सैलाब के आगोश में समाया हुआ है. सतलुज नदी का पानी इस समय गांव के अंदर से होकर बह रहा है. सेना लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है.
सेना के जवाब बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं. पानी के बीच घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं. ठहरने, खाने-पीने से लेकर मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम कर रहे हैं. फाजिल्का में भी बाढ़ से लगातार हालात खराब बने हुए हैं. यहां के 25 गांवों में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है. लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं. लोग जहां तहां बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं. खेत-घर सब पानी में समाए हुए हैं. सेना लोगों तक राशन और मेडिकल सहायता पहुंचाने में जुटी है.
तीन बारहमासी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब राज्य से होकर बहती हैं और ये तीनों ही इस समय उफान पर है. यही वजह है कि पंजाब सैलाब के आगोश में समाया हुआ है.
उधर हिमचाल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ तबाही जारी है. कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रही है.
हिमचाल प्रदेश के सिरमौर में कई दिनों से लगातार लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है. यहां चौकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचनाक गिर गया. चंद सेकंड में कैसे पहाड़ जमीन को चीरता हुए सड़क पर आ गए और चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल गया.
उधर शिमला के रामपुर से भी लैंडस्लाइड का खौफनाक हादसा सामने आया है. जहां पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया. ज्यूरी के पास नेशनल हाईवे-5 पर अचानक एक पहाड़ का हिस्सा दरककर सड़क पर आ गया. गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. खतरे को देखते हुए दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था. किन्नौर में हालात सही नहीं है. नाथपा डैम पर चट्टानों का मलबा आ गया.
उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. घरों और बाजारों तक मलबा घुस गया है.
मैदानी राज्यों का हाल
मथुरा और आगरा में यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है अभी ताजमहल का दीदार करना खतरनाक हो गया है. निचले इलाके में पानी भर गया है. दिल्ली इन दिनों दोहरी मार झेल रही है. एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ बाढ़ से दिल्ली वाले परेशान हैं. लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं. खतरा अभी टला नहीं है. आज भी यहां बारिश हो सकती है.
