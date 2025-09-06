Mausam Alert: 7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जानें संडे के लिए क्या है बड़ा मौसम अलर्ट
देश

Mausam Alert: 7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जानें संडे के लिए क्या है बड़ा मौसम अलर्ट

IMD Weather Alert 7th September 2025: मॉनसून इन दिनों अपने प्रलय रूप में नजर आ रहा है. उसका गुस्से की वजह से इस बार कहीं बाढ़ तो कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं. 7 सितंबर के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:17 PM IST
All India Weather Update in Hindi: गर्मी शुरू होते ही हर साल देश में सब लोगों को निगाहें आसमान की ओर लग जाती हैं और इसके साथ ही बेसब्री से मॉनसून का इंतजार शुरू हो जाता है.  इस बार भी मॉनसून आया तो जरूर लेकिन जबरदस्त गुस्से के साथ. वह इस बार बरस नहीं रहा बल्कि जमकर 'बरस' रहा है, जिससे जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और तबाही के नजारे पूरे देश में देखे जा रहे हैं. 

डरा रहा है यमुना का जलस्तर

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में पिछले एक हफ्ते लगातार बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश लगातार मौसम को सुहावना बनाए हुए है. वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब भी लोगों को डरा रहा है. मौसम विभाग ने अब 7 सितंबर यानी रविवार के लिए अलर्ट जारी किया है. अगर आप रविवार को कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस अलर्ट को पढ़ना न भूलें.

जम्मू कश्मीर में भारी बरसात का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर 7 सितंबर को फिर मौसम बिगड़ सकता है. वहां पर भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है. नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है.. वहीं ऊंचाई वाले इलाकों जैसे गुलमर्ग, पहलगाम में हल्की बर्फबारी की संभावना है. इससे वहां ठंड का अहसास लोगों को डरा सकता है. 

भूस्खलन से मच सकती है तबाही

हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके चलते कई जगह भूस्खलन और सड़क टूटने की घटनाएं हो सकती हैं. खराब हालात को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी 7 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है. लोगों को बिना वजह ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सफर न करने की सलाह दी गई है. 

पंजाब में रविवार को मिल सकती है राहत?

पंजाब पिछले कई दिनों से बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है और 23 जिले पानी में डूबे हुए हैं. राज्य के लोगों को अब भी इस त्रासदी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. राज्य में रविवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. हालांकि बारिश की मात्रा कम रहेगी, जिससे पानी की मात्रा घटने की उम्मीद जताई जा रही है. राज्य में बाढ़ जारी रहने की वजह से लोगों को जलभराव और यातायात संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं.

यूपी में रविवार को सुहावना रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश का मौसम भी रविवार को सुहावना बना रहेगा. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 7 सितंबर को हल्की से मध्य स्तर की बारिश हो सकती है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी उम्मीद है. हालांकि कहीं पर भी भारी बरसात का अलर्ट नहीं है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 

दक्षिण राजस्थान में मॉनसून का कहर

राजस्थान में रविवार को भारी बरसात हो सकती है. मौसम विभाग ने 7 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान में भारी से भी भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है. खासकर भरतपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा में तेज बरसात होने की उम्मीद है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 

दिल्ली-एनसीआर में डराती रहेगी यमुना

देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 7 सितंबर को बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना रहेगा. इससे दिल्ली और नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने रह सकते हैं. मौसम सुहावना रहेगा लेकिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है. 

;