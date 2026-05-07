अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत! IMD का अलर्ट

IMD Weather Alert 8 May 2026: अगले 7 दिन देश के लिए बेहद अहम होने वाले हैं. देश के कई राज्यों में एक सप्ताह तक जमकर बारिश होगी, जिससे लोग अपने कपड़े सुखाने तक के लिए तरस जाएंगे. IMD ने इस बारे में लोगों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है.
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IMD Weather Forecast 8 May 2026: भारत में मौसम इन दिनों अजब-गजब बना हुआ है. अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों के पसीने निकाले थे, वहीं अब मई के पहले सप्ताह में कई राज्यों में झमाझम बारिश और पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना रखा है. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आगे का मौसम कैसा रहने वाला है. क्या वे गर्मी के हिसाब से तैयारी करके घर से निकलें या फिर बारिश को ध्यान में रखकर तैयारी करें. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 8 मई के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है. अगर आप शुक्रवार को कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ लें वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं.
IMD के अनुसार, शुक्रवार को भारत में मौसम अशांत रहने वाला है. देश के कई हिस्सों में 8 मई को आंधी आने, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और तेज गर्मी आने की संभावना है. कुल मिलाकर, शुक्रवार को देश में अलग-अलग तरह का मौसम देखने को मिलेगा.
सबसे ज्यादा मौसमी गतिविधि पहाड़ी इलाकों में होगी. उत्तराखंड में अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है. इन हवाओं की रफ्तार 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं. इसकी वजह से पेड़ उखड़ने, उनकी शाखाएं टूटने और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. इस मौसमी बदलाव को देखते हुए पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को शुक्रवार को घर के अंदर रहने, बिजली के उपकरणों को अनप्लग करने और पेड़ों से दूर रहने की सलाह जारी की गई है.
भारत के उत्तर पूर्वी राज्य खासकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले दो दिनों तक आंधी के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है. इन राज्यों में 8-9 मई तक बिखरी से मध्यम स्तर की बारिश होगी. अरुणाचल प्रदेश में 7, 12 और 13 मई को तथा असम-मेघालय में 12-13 मई को भारी बारिश की संभावना है.
बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी अगले कुछ दिनों में हल्की-मध्यम बारिश और आंधी की गतिविधि रहेगी. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह का तूफानी मौसम रह सकता है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर आंधी चल सकती हैं.
इस शुक्रवार के देश के काफी बड़े हिस्से में आंधी का जोर रहेगा तो कुछ हिस्सों में सूरज अपना कहर बरपाएगा. गुजरात के राजकोट में गुरुवार को 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. यह इस साल दर्ज किया गया देश का सबसे ऊंचा अधिकतम तापमान है. इस दौरान 9 से 13 मई तक पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू की स्थिति बनी रहेगी. गुजरात में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने के भी आसार जताए गए हैं.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो शुक्रवार को मौसम सामान्य रहेगा. इस दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है. लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी लेकिन बीच-बीच में आंधी भी आएगी, जिससे मौसम में नरमी महसूस होगी. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
गर्मी से असली राहत शुक्रवार को दक्षिण भारत को मिलेगी. केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 7 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. इस दौरान आंधी आने, बिजली गिरने और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं भी चल सकती हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून महीने के अंत तक अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर पहली बार दस्तक दे सकता है.
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