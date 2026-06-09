/पहले लू का हमला, फिर तूफान की आहट... आखिर मौसम क्या प्लान कर रहा? IMD ने जारी किया मौसम अलर्ट

North India Weather Update: देशभर में मौसम एक बार फिर गर्म हो रहा है. पिछले 2 दिनों से अचानक बढ़ी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है. हवा में नमी है, जिसकी वजह से मौसम में उमस बनी हुई है. कई राज्यों में लू चली, जिसने लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया. क्या यह झुलसाने वाली गर्मी भी आगे बनी रहेगी या इसमें कोई राहत मिलने वाली है. इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप आज भी जारी रहेगा. हालांकि, कुछेक जगहों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है.
भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका है. कुछ रिपोर्ट्स में 9-11 जून के दौरान आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. इस दौरान 70-75 किमी/घंटा तक की हवाएं चल सकती हैं. लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है.
दिल्ली-एनसीआर में 9 जून का मौसम मुख्य रूप से गर्म और शुष्क रहेगा. आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान उत्तर-पश्चिमी दिशा से 15-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28-30°C के आसपास रहने की संभावना है.
वहीं दक्षिणी राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना जारी है. आज यानी 9 जून को दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. आज केरल और माहे में भी भारी बारिश का अलर्ट है.
मौसम वैज्ञानिकों ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड आदि में भारी से बहुत भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी का पूर्वानुमान जताया है. कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. कोंकण-गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार बन रह हैं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.