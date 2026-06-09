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पहले लू का हमला, फिर तूफान की आहट... आखिर मौसम क्या प्लान कर रहा? IMD ने जारी किया मौसम अलर्ट

Delhi NCR Weather Update: पहले लू का हमला, फिर तूफान की आहट. आखिर मौसम क्या बड़ा प्लान कर रहा है? IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने इस मौसमी उलटबांसी को देखते हुए लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 09, 2026, 05:51 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:51 AM IST
पहले लू का हमला, फिर तूफान की आहट... आखिर मौसम क्या प्लान कर रहा? IMD ने जारी किया मौसम अलर्ट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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