/पहले लू का हमला, फिर तूफान की आहट... आखिर मौसम क्या प्लान कर रहा? IMD ने जारी किया मौसम अलर्ट

North India Weather Update: देशभर में मौसम एक बार फिर गर्म हो रहा है. पिछले 2 दिनों से अचानक बढ़ी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है. हवा में नमी है, जिसकी वजह से मौसम में उमस बनी हुई है. कई राज्यों में लू चली, जिसने लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया. क्या यह झुलसाने वाली गर्मी भी आगे बनी रहेगी या इसमें कोई राहत मिलने वाली है. इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है.