कहीं लू का थपेड़ा, कहीं बारिश का सहारा... 9 मई को मौसम देने जा रहा 'डबल अटैक'; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Weather Forecast 9 May 2026: पश्चिम बंगाल में आज का मौसम खास रहने वाला है. राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने वाले समारोह में सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस मौके पर कोलकाता के लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. आइए, आपको बताते हैं कि कोलकाता और दिल्ली-एनसीआर समेत आज 9 मई का मौसम कैसा रहने वाला है.

कोलकाता में आज का मौसम कैसा रहेगा?

कोलकाता की बात करें तो आज का मौसम हल्के बादल वाला रहेगा. इस दौरान आसमान साफ रहेगा और हल्की बारिश या गरज-चमक की भी संभावना है. सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के समय सुबह 11 बजे धूप निकलने की अधिक संभावना है. इसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा. खुले मैदान में होने वाले कार्यक्रम में भीड़ की वजह से गर्मी और नमी का असर ज्यादा बढ़ सकता है.

दिल्ली-एनसीआर का ऐसा रहेगा हाल

9 मई को दिल्ली-एनसीआर में मुख्य रूप से साफ आसमान रहेगा. अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम 23-25 डिग्री रह सकता है. IMD के अनुसार, दिनभर मुख्य रूप से साफ मौसम रहेगा, हालांकि शाम को हल्की गरज-चमक या बौछार की छोटी संभावना है. गर्म हवाएं चल सकती हैं, लेकिन पिछले दिनों की बारिश के बाद थोड़ी राहत बनी रहेगी. चूंकि, आज हीट इंडेक्स ज्यादा रहेगा, इसलिए दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी जरूरी है.

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इन हिस्सों में लोगों को सताएगी लू

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो आज ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. उत्तर भारत में मौसम आज शुष्क और गर्म रहेगा. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है.

इन राज्यों में बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

उत्तर भारत के उलट पूर्वी भारत में आज मौसम सुहावना देखने को मिलेगा. कोलकाता को छोड़कर पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों, बिहार और झारखंड में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. इस दौरान गरज और आंधी भी चलेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा.