Weather Alert: बेमौसमी बरसात ने बिगाड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, आखिर कब तक बरसेंगे बादल? आ गया मौसम अपडेट

9 October 2025 Weather Update in Hindi: दशहरे से दिवाली तक का वक्त घरों की सफाई का होता है लेकिन इस बार बेमौसमी बरसात ने लोगों की पूरी प्लानिंग बिगाड़ कर रख दी है. अब इस मौसम के बचे दिनों के लिए मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:00 PM IST
IMD Weather Alert 9 October 2025: अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सबको हैरान कर दिया है. अचानक हुई इस बारिश से कई जगह जलभराव हुआ तो सभी घरों में रंग-रोगन और सफाई के काम भी अटक गए. बरसात का असर ये रहा कि लोग   पिछले 2 दिनों से ठंड का अहसास कर रहे हैं. क्या ये बेमौसमी बरसात आगे भी जारी रहेगी या अब मौसम साफ होने वाला है. इस बारे में मौसम विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है. 

इस हफ्ते बारिश की कितनी है संभावना?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अब इस हफ्ते और बारिश की संभावना नहीं है. दिन में तेज धूप खिलेगी और फिर से उमस वाला दौर शुरू हो जाएगा. सूखे का यह दौर अगले हफ्ते तक जारी रहेगा. पिछले दिनों हुई बारिश पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई थी. यह विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी सक्रिय है और अगले तीन दिनों तक छिटपुट बारिश दे सकता है, हालांकि इसका असर धीरे-धीरे घटेगा. 

बताते चलें कि मंगलवार शाम को दिल्ली-एनसीआर में अचानक मूसलाधार बारिश हुई. कई घंटे तक चली इस बारिश की वजह से विभिन्न  इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे जगह-जगह ट्रैफिक जाम लगा रहा. खराब मौसम के चलते 15 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा. बुधवार को हालांकि मौसम काफी हद तक साफ रहा और लेकिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं होती रहीं. 

दिल्ली-एनसीआर में 9 अक्टूबर का मौसम

स्काईमेट के अनुसार, 9 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा और तेज धूप पूरे दिन बनी रहेगी. अगले कई दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है. बीते दिनों बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट आई थी, जिससे अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंच गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 20°C से नीचे चला गया था. लेकिन अब पारा फिर तेजी से बढ़ेगा. इस सप्ताह के अंत तक दिन का तापमान 33-34°C और रात का न्यूनतम तापमान 22-23°C तक पहुंच सकता है.

अक्टूबर के बाकी दिनों में नहीं होगी बारिश

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब दिल्ली में बारिश से फिलहाल राहत रहेगी. इस महीने के आने वाले दिनों में अब बारिश के खास आसार नहीं हैं.. यानी यानी, महीने के बाकी दिनों में बारिश का ‘नो शो’ रहेगा और मौसम धीरे-धीरे शुष्क व गर्माहट भरा बनता जाएगा.

मुंबई की बात करें तो वहां पर आखिरी बार 28 और 29 सितंबर को भारी बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद से लगभग मौन सन्नाटा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अब बारिश के दोबारा तेज़ होने की संभावना नहीं है और जल्द ही मुंबई में मानसून की विदाई की आधिकारिक घोषणा हो सकती है. हल्की फुहारें या हल्की मौसमी गतिविधियां एक-दो दिन तक जारी रह सकती हैं, इसके बाद मौसम पूरी तरह सूखा और स्थिर हो जाएगा. 

पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल

देश के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में  हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई.

अब आगे कैसा रहने वाला है मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले 24 घंटों में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरलऔर तमिलनाडु में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है. गोवा और दक्षिण कोंकण में भी बरसात के आसार बने हुए हैं. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

